Samanyolu Haber /Gündem / Helikopter düştü; İki bakan hayatını kaybetti /06 Ağustos 2025 19:05

Helikopter düştü; İki bakan hayatını kaybetti

Gana’nın savunma ve çevre bakanları Çarşamba günü meydana gelen bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Gana Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada savunma ve çevre bakanlarının helikopter kazasında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Gana Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Gana’nın savunma ve çevre bakanları Çarşamba günü meydana gelen bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Saatler önce silahlı kuvvetler, üç mürettebat ve beş yolcu taşıyan bir helikopterin radardan kaybolduğunu bildirmişti.

Cumhurbaşkanı John Mahama’nın genel sekreteri Julius Debrah, kazada hayatını kaybedenler arasında Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ve Çevre Bakanı Ibrahim Murtala Muhammed’in de bulunduğunu açıkladı.
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