Samanyolu Haber /Gündem / Helikopter kazasında ölen 4 Türk’ün cenazeleri Türkiye’ye getirildi /24 Haziran 2022 09:02

Helikopter kazasında ölen 4 Türk’ün cenazeleri Türkiye’ye getirildi

İtalya’da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk’ün cenazeleri, Milan’dan havalanan uçakla İstanbul’a getirildi.

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İtalya’nın Lucca şehrinden 9 Haziran Perşembe günü havalandıktan bir süre sonra radar teması kesilen ve daha sonra Apenin Dağları’nda enkazına ulaşılan helikopterde, 4’ü Türk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Eczacıbaşı çalışanı olan 4 Türk’ün cenazesi İtalya’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Milano’dan havalanan uçakla İstanbul’a getirildi. Saat 23.40’ta havalimanına inişin akabinde uçaktan indirilen cenazeler, daha sonra kargo terminaline götürüldü. Burada cenaze araçlarına nakledilen cenazeler daha sonra havalimanından çıkarılacak.

Cenazeler, 24 Haziran Cuma günü Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin Yalova fabrikasında yapılacak veda töreni sonrası, öğle namazını takiben toprağa verilecek.
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