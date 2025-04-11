Helikopter kazasında ölen kişi Siemens Ceo çıktı

New York'ta Wall Street yakınlarındaki helikopter pistinden kalkış yapan Bell 206L-4 LongRanger IV tipi helikopter, yaklaşık 15 dakika sonra Hudson Nehri’ne düştü.





New York Helicopter Tours’a ait olan araçta, Siemens İspanya CEO’su Agustín Escobar, eşi Merce Camprubí Montal ve üç çocukları bulunuyordu. Kazada helikopter pilotu da dahil olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.





GÖRGÜ TANIKLARI: HAVADA PARÇALANDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre kaza, Perşembe günü Hoboken açıklarında meydana geldi.





Görgü tanıkları, helikopterin havada kontrolsüz şekilde döndüğünü ve ana rotorun gövdeden ayrıldığını söyledi. Ardından, helikopterin ters dönerek Hudson Nehri’ne çakıldığı aktarıldı.





AGUSTİN ESCOBAR KİMDİR?

Agustín Escobar, Siemens Mobility Güneybatı Avrupa CEO'su olarak görev yapıyordu ve şirketin Latin Amerika ile Kuzey Amerika operasyonlarında da üst düzey roller üstlenmişti.





Eşi Merce Camprubí Montal ise Siemens Energy'de Küresel Ticaret Direktörü olarak çalışıyordu. Montal'in aynı zamanda, FC Barcelona’nın eski başkanları Agustí Montal Costa ve Agustín Montal Galobart ile akraba olduğu bildirildi.





KAZA ÖNCESİ HİNDİSTAN ZİYARETİ

Escobar, kazadan yalnızca birkaç hafta önce Hindistan’ı ziyaret etmiş ve Siemens’in bu ülkedeki inovasyon düzeyinden etkilendiğini belirtmişti. Bu ziyaretin ardından ailesiyle birlikte New York’a turistik bir gezi planladığı biliniyor.





İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üçü çocuk, beş İspanyol’un hayatını kaybetmesi tarifsiz bir trajedi. Kurbanların ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum,” dedi.





New York Valisi Kathy Hochul ve Belediye Başkanı Eric Adams da olaya dair taziyelerini iletti.





İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.





Ön raporlara göre, helikopterin kalkıştan kısa süre sonra yakıt ikmali için geri dönmesi planlanıyordu. Ancak teknik bir arıza nedeniyle havada kontrol kaybı yaşanmış olabileceği değerlendiriliyor.