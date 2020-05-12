Samanyolu Haber /Gündem / Helikopter kazasında yeni gelişme /12 Mayıs 2020 20:09

Helikopter kazasında yeni gelişme

Ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölen dokuz yolcu arasında bulunduğu helikopter kazasına ilişkin davada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ölen pilot Ara George Zobayan'ın kardeşi, Bryant'ın eşi Vanessa'nın ulaştırma şirketine açtığı ve pilotu suçladığı davada, kazadan 'ihmalkar davranan yolcuların sorumlu olduğunu' savundu.

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Basketbolcu Kobe Bryant ile kızının da öldüğü helikopter kazasıyla ilgili mahkeme belgelerine göre pilotun kardeşi kazadan ihmalkar davranan yolcuların sorumlu olduğunu iddia etti.

Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna’nın da ölen dokuz kişi arasında olduğu şubat ayındaki helikopter kazasıyla ilgili eşi Vanessa’nın ulaştırma şirketi Island Express ile pilot ölen Ara George Zobayan’ı sanık olarak adlandırarak açtığı hatalı ölüm davasının bazı belgelerine erişildi.

YOLCULARI İHMARKARLIĞIYDI’

Ölen pilotun kardeşi Berge Zobayan’ın kazadan ihmalkar davranan yolcuların sorumlu olduğu yönünde görüş bildirdiği yedi sayfalık belge medyaya yansıdı. Zobayan’ın avukatları mahkemeye şu görüşü sundu: “Davacılar ile ölmüş yakınlarının aldığı yara ve zararlara, doğrudan şekilde tamamen ya da kısmen davacılar ile ile ölmüş yakınlarının ihmalkarlıkları ya da hataları neden olmuştur.”

Yolcuların helikoptere binerken tüm risklerden haberdar olduğunu savunan belgede, gördükleri zararda temel etkenin bu umursamazlıkları olduğu belirtildi.

Üçüncü tarafların umursamazlığı, hatası ve yanlış davranışları üzerinde ölen pilotun vekili olarak kardeşi Berge Zobayan’ın ne bir kontrolü ne de kontrol hakkı olduğu vurgulandı. Avukatları, mahkemeden Berge Zobayan lehine karar ve dava başvurusunun reddedilmesini talep etti.
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