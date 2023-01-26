Helikopterden atılan Osman Şiban için 15 yıl hapis istemi

Van’ın Çatak ilçe kırsalında 11 Eylül 2020’de operasyona çıkan askerler tarafından Servet Turgut ile birlikte gözaltına alındıktan sonra helikopterden atılan Osman Şiban hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan davada 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.







Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada Şiban ve avukatları hazır bulunurken, duruşmanın iki tanığı ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

MA'nın haberine göre Duruşmada “tanık” sıfatıyla ifade verenleri tanımadığını belirten İşban, “Köye geri dönüşler serbest olunca gidip ev yaptım. Yılın belirli aylarında orada ikamet ettim. Evime hiçbir örgüt mensubu gelmedi. Ben yaylada kalıyorum ve orada da hiçbir hareketlilik görmedim. Ben evimde yılın iki ayı kalıyorum, ot biçip oranın bakımını yapıyorum. Yılın 10 ayı evim boş. Herhangi bir yerde tüp, mazot gibi herhangi bir şey gömmedim. Beraatımı istiyorum” dedi.





Tanıklardan N.A., Şiban’ı tanıdığını ancak hiçbir ilişkisinin olmadığını söylerken, diğer tanık Y.S. ise emniyette verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve Şiban’ın “örgüt üyesi” olduğunu iddia etti.





Ardından mütalaasını mahkemeye sunan savcılık, Şiban’ın örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını isteyerek 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma 11 Nisan'a ertelendi.