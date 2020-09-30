Helikopterden atılan Servet Turgut hayatını kaybetti

Van'ın Çatak ilçesinde "Yıldırım-10 Norduz" operasyonuna çıkan askerler tarafından Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Çığlıca Köyü'nün Yoğurtlu mezrasında 11 Eylül’de gözaltına alındıktan 2 gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında oldukları ortaya çıkan Servet Turgut hayatını kaybetti.





Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Turgut’un cenazesi, otopsi işlemleri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Adli Tıp Merkezi’ne götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Turgut’un cenazesi Van’da defnedilecek.





"BİZİ OYALADILAR, EMNİYET MÜDÜRLÜRİNİ ÇAĞIRDILAR"





bianet’e konuşan Servet Turgut’un abisi Naif Turgut, şu bilgileri verdi: “Bizi gece yarısı aradılar. Kardeşimin öldüğünü söylediler. Apar topar hastaneye geldik. Bu kez de ‘hayır ölmedi. Doktorlar masaj yaptı, hayatta’ dediler. Biz anlamadık. Bu şekilde oyalandığımızı düşünüyoruz. O sırada Emniyet müdürlerini ve başhekimi çağırmışlar. Bu sırada bir plan yaptıklarını düşünüyorum. Bizi oyaladılar. Ölüm raporunu mu değiştirecekler?”





ASKERLERİN HELİKOPTERDEN ATTIĞI HASTANE RAPORUNDA YER ALDI





Askerler tarafından gözaltına alınan ve iki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde oldukları ortaya çıkan 50 yaşındaki Osman Şiban ve 55 yaşındaki Servet Turgut’un helikopterden atıldıkları iddia edilmişti.





Mezopotamya Ajansı, Osman Şiban’ın hasta epikriz raporuna ulaşmıştı. Raporda, Şiban’ın “Helikopterden düşme sonrası yaralanma” şikâyetiyle Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildiği belirtiliyordu.





Servet Turgut’a dair hazırlanan darp raporunda da askerler tarafından önce özel bir hastaneye, akabinde Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü belirtilerek, “İsimsiz hasta yüksekten düşme sebebiyle getirildi. Entübe hasta.” notuna yer verilmişti.





GÖZALTINA ALINIRKEN KAÇTIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL





Van Valiliği, gözaltına alınan Servet Turgut hakkında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve yaralandığını ileri sürdü.

Görgü tanıklarından Cengiz Şiban ise Turgut ve Şiban'ın sağlıklı bir şekilde gözaltına alınarak helikoptere bindirildiğini söyledi.