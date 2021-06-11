Helikopterden atılan Şiban ilk kez ifade verdi

Osman Şiban’ın ifadesinde, olay günü askerler tarafından köylerinden alınarak nasıl darp edildiklerini anlattı.Artı Gerçek’in haberine göre ifadesinde, köyün dışında gözaltına alındıktan sonra helikoptere doğru götürülürken askerler tarafından darp edildiğini anlatan Şiban, “Askerler sürekli darp ediyordu. Bizi helikopterin yanına götürdüler. Orada darp sürdü. Bir askerin helikopter yanında başıma tekme atması sonrası bayıldım. O andan sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi Mersin’de açtım” dedi.





Hakkında 'örgüt üyeliği' suçlaması ile dava da açılan Osman Şiban ayrıca bu suçlamalar ile ilgili de ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Şiban, kendisini darp eden askerler hakkında şikayetçi oldu. Şiban ifade işlemlerinin ardından hakkında yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Osman Şiban'ın Van'da helikopterden itildiği yönündeki iddiaları doğruladığını ileri sürmüştü.





Ahmet Şık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği kısa film yarışmasına atıfta bulunarak Abdülhamit Gül'e çağrıda bulunmuş, "Van Jandarma Komutanlığı’nda, askerlerin kitlesel lincinden sağ kurtulabilen Osman Şiban’ın, birlikte gözaltına alındığı Servet Turgut’un işkencede nasıl öldürüldüğünü anlattığı bu video “önce adalet önce insan” kategorisinde yer alır mı?" diye sormuştu.