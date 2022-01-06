Helikopterden atılan vatandaşları haberleştiren gazetecilere beraat

‘İSNAT EDİLEN SUÇUN TARİHİ 2007’

Duruşmada, 2007 yılında başlatılan ve şimdiki yargılanmayla birleştirilen dosyaya ilişkin savunma yapan Nazan Sala, "İddianamedeki tarihlere dikkat çekmek lazım. İsnat edilen suçun tarihi 2007. O tarihlerde Van'da serbest gazetecilik yapıyordum. Kanallar tarafından arandığımda haber aktarıyordum. Yani, gazetecilik yapıyordum. İddianamede bahsedilen televizyon kanalı ile organik bir bağım yok. Serbest gazeteci olarak çalışırken kanallar arıyor ve haber aktarımı rica ediyor. Yalnızca Roj TV değil, başka kanallar aradığında da bağlanabiliyordum" dedi.

AVUKAT YETER: HABER İÇERİĞİNE DAİR DETAY YOK

Sala'nın avukatlarından Ekin Yeter, isnat edilen suçun 2007 yılında yapıldığını ve şimdiye kadar ifade dahi alınmadığını belirtti. Yeter, “Başka bir dosyada yargılanırken eski tarihe gidiliyor. Dosyanın kapsamı genişletilmeye çalışılıyor. Müvekkillimin Roj TV'ye nasıl bağlandığı, haberin içeriğine dair bir detay yok” diye konuştu.





SAVCIDAN BERAAT TALEBİ

Verilen kısa bir aranın ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, mütaalada her bir gazetecinin "örgüt üyeliği" suçlamasından beraatlarını talep etti. Savcı, Sala'nın ana dosyadaki "örgüt propagandası" suçlamasından ise cezalandırılmasını talep etti.



Mütalaaya karşı savunma veren Sala, ana dosyada yer alan dosyadaki paylaşımların kendisine ait olmadığını, başkaları tarafından etiketlendiği söyledi. Sala, “Ana dosyada yer alan paylaşımları ben yapmadım, başkası yapmış ve beni etiketlemiş. Bu yüzden buradan da beraat edilmeyi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.







HUKUKA AYKIRI

"Örgüt üyeliği" için verilen beraat kararına katıldıklarını söyleyen Sala’nın avukatlarından Veysi Atay, Sala'nın propaganda suçundan da beraat edilmesi gerektiğini söyledi. Atay," Sosyal medya paylaşımlarında suç unsuru taşıyacak bir şey yok. Müvekkil, etiketlenmiş bu paylaşımlarda. Paylaştığı haberler de farklı sitelerde yayınlanmış ve hakkında yayın yasağı kararı olmayan haberler. Kendisi üretmemiş, etiketlenmiş. Bunun kendisine aitmiş gibi değerlendirilmesi hukuka aykırıdır. Beraat talep ediyoruz” dedi.







SALA'YA CEZA

Savunmalar ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm gazetecilerin "örgüt üyeliği" suçlamasından beraatlarına hükmetti. Nazan Sala’nın ise "örgüt propagandası" suçlamasından 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek erteledi. (MA)







NE OLMUŞTU?





Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020'de operasyona çıkan askerler, 7 çocuk babası Servet Turgut (55) ve 8 çocuk babası Osman Şiban’ı (50) gözaltına aldı. 2 kişi, köy meydanında işkenceye maruz bırakıldıktan sonra helikoptere bindirildi. İki gün sonra Turgut ve Şiban’ın Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında oldukları ortaya çıktı.

17 Eylül’de Osman Şiban'ın işkence gördüğü fotoğraflar ile Servet Turgut'un yoğun bakımdaki fotoğraflarına ulaşıldı. 20 gün boyunca yoğum bakımda tutulan Servet Turgut, yaşam mücadelesini kaybetti. Turgut, otopsinin ardından polis ablukasında defnedildi.



İşkence ve helikopterden atılma olayını gündeme getiren MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala, 6 Ekim 2020’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alındı. 4 gazetecinin tutuklanmasından 70 gün sonra, aynı soruşturma kapsamında bu kez Mezopotamya Ajansı muhabiri Zeynep Durgut gözaltına alındı. Şırnak’ın Cizre ilçe girişinde 17 Aralık'ta gözaltına alınarak Van’a getirilen Durgut, 4 gün sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski gazete dağıtımcıları hakkında “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verildi. 4'ü tutuklu 5 gazeteci, “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla 2 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıktı. 4 tutuklu gazeteci de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

