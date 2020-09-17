Samanyolu Haber /Gündem / 'Helikopterden atıldı' denilen kişinin darp raporu: Yüksekten düştü /17 Eylül 2020 14:39

'Helikopterden atıldı' denilen kişinin darp raporu: Yüksekten düştü

Gözaltına alındıktan 2 gün sonra yoğun bakımda oldukları ortaya çıkan yurttaşlardan Servet Turgut'un darp raporunda, “İsimsiz hasta yüksekten düşme sebebiyle getirildi” denildi. Görgü tanıkları, "Helikopterden atıldı" iddiasında bulunmuştu.

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Van'ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından 11 Eylül’de gözaltına alınan ve 2 gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda oldukları ortaya çıkan 7 çocuk babası Servet Turgut (55) ve 8 çocuk babası Osman Şiban’ın (50) tedavileri halen devam ediyor. Ailelerin de hastane önündeki bekleyişi sürüyor.  
 
‘YÜKSEKTEN DÜŞME’ RAPORU
 
Öte yandan, Şiban’ın işkence gördüğüne dair darp raporunun ardından Turgut’a dair hazırlanan darp raporuna da ulaşıldı. Askerler tarafından önce özel bir hastaneye ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Turgut’un darp raporunda, “İsimsiz hasta yüksekten düşme sebebiyle getirildi. Entübe hasta” notu yer aldı. "Yüksekten düşme" bilgisinin, bilinçleri kapalı bir şekilde 2 kişiyi hastaneye getiren askerler tarafından verildiği tahmin ediliyor. 
 
GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİASI
 
Söz konusu "yüksekten düşme" ifadesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın görgü tanıklarına dayandırarak yaptığı "helikopterden atıldı" iddiasını güçlendiriyor. 
 
HDP'li Sarısaç, olaya dair yaptığı paylaşımda, "Ailerlerle hastanede yaptığımız görüşmede, Servet Turgut ve Osman Şiban’ın tarlalarında çalışırken askerler tarafından tartaklanarak helikoptere bindirilmiş ve iki gündürde haber alınamıyordu. Ailelerin yoğun çabaları sonucu ikisinin de Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde, birinin entübe olduğu diğerinin de bilincinin açık olduğunu ve görgü tanıklarına göre bu iki kişinin helikopterden atıldığını aktardılar. Helikopterden atılsın veya atılmasın gerçek şu ki, ikisi de köyünde,arazilerinde çalışırken askerler tarafından alınıp, işkenceyle bilinçlerini kaybedip yoğun bakıma alınacak hale getiriliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.  
 
RAPORUN DEVAMI 
 
Darp raporunun devamında ise, her iki gözde ve her iki kulakta deri altındaki kılcal damarların zarar gördüğü, kanın deri altına sızdığı, her iki el ile göğüs ön duvarında derinin en üst tabakasının kalktığı ifadelerine yer verildi. 
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