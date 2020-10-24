Samanyolu Haber /Gündem / Helikopterden atılma soruşturmasında delil karartma şüphesi /24 Ekim 2020 12:46

Helikopterden atılma soruşturmasında delil karartma şüphesi

Van’ın Çatak ilçesinde askerler tarafından helikopterden atıldıkları ortaya çıkan Osman Şiban ve Servet Turgut ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasına getirilen gizlilik kararının devamına karar verildi.

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Van’ın Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi Sürik mezrası kırsalında bir operasyon sırasında gözaltına alınan Osman Şiban (50) ve Servet Turgut’un (55) helikopterden atıldıkları belgelenmişti.


Helikopterden atılan Servet Turgut hayatını kaybederken, Osman Şiban ise hafızasını kaybetmişti. Turgut ve Şiban’ın avukatı Hamit Koçak, dosyanın karartılmasından endişe duyduklarını belirtti. Cumhuriyet’e konuşan Koçak, “Savcı kamera kayıtlarını soracak, onlar ‘yok’ diyecek. Servet Turgut’un otopsisinin yapıldığı binanın önünde askeri üst yetkililerde bulunmuş. Dolayısıyla savcının üzerinde bir baskı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Dosya açıldığından beri kısıtlılık kararı olduğunu kaydeden avukat Koçak, kısıtlılık kararına itirazlarının reddedildiğini söyledi.

SAVCI KAMERA KAYITLARINI SORACAK, ONLAR ‘YOK’ DİYECEK
Dosyaya hâkim olamadıkları için olayları, aşamaları takip edemediklerini ifade eden Koçak, “Tahmin üzerine olabilecek olaylar üzerinden taleplerde bulunuyoruz. Bizim elimizde sadece hastaneye ilişkin belgeler var. Gizlilik kararı şüphelilere ve müdafilere getirilir. Biz müştekiyiz. Biz savcıya yardımcı olan tarafız yani. Hal böyleyken soruşturmanın yürütülmesine katkı sağlayamıyoruz” dedi. Dosyanın karartılmasından endişe duyduklarını dile getiren Koçak, şunları söyledi:  şöyle devam etti, “Geçmişte böylesi dosyalar hep karartıldı. Savcılık etkili bir soruşturma yürüteceğini söylüyor. Ama öbür taraftan kolluk tarafı savcıya pek de yardımcı olmuyor gibi gözüküyor. Örneğin büyük ihtimal savcı kamera kayıtlarını soracak, onlar ‘yok’ diyecek. Servet Turgut’un otopsisinin yapıldığı binanın önünde askeri üst yetkililerde bulunmuş. Artık savcıyı mı, otopsi ekibini mi etkilemeye çalışıyorlar emin değilim. Dolayısıyla savcının üzerinde bir baskı olduğunu düşünüyoruz.”
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