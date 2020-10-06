Samanyolu Haber /Gündem / 'Helikopterden atılma'yı belgeleyen muhabir gözaltında /06 Ekim 2020 10:09

'Helikopterden atılma'yı belgeleyen muhabir gözaltında

Van'ın Çatak ilçesinde Osman Şiban ve Servet Turgut isimli yurttaşların askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığını belgeleyen Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Cemil Uğur, üç gazeteciyle birlikte gözaltına alındı.

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Van’da helikopterden atılmayı belgeleyen gazeteci Cemil Uğur gözaltına alındı.

Van’ın Çatak ilçesinde Osman Şiban ve Servet Turgut isimli yurttaşların askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığını belgeleyen Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Cemil Uğur, MA muhabiri Adnan Bilen, Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve Nazan Sala ile birlikte gözaltına alındı.

VAN’DA 4 GAZETECİ GÖZALTINDA

MA‘nın aktardığı bilgiye göre, ajansın Van Bürosu’na baskın düzenleyen polisler, 4 gazeteciyi gözaltına aldı. Çok sayıda gazetecinin evine sabah saatlerinde baskın düzenlenirken, gazetecilerin fotoğraf makineleri, kamera ve teknik malzemelerine el konuldu. Polislerin MA Van Büro’daki aramasının sürdüğü belirtildi.

İŞKENCE GÖRDÜKTEN SONRA HELİKOPTERDEN ATILMIŞLARDI

Van’ın Çatak ilçesinde “Yıldırım-10 Norduz” operasyonuna çıkan askerler tarafından Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Çığlıca köyünün Yoğurtlu mezrasında Osman Şiban ve Servet Turgut isimli yurttaşları 11 Eylül’de gözaltına almıştı.

İki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında oldukları ortaya çıkan Şiban ve Turgut’un, gözaltına alınırken işkence gördüğü ve askeri helikopterden atıldıkları belgelenmişti.
 
7 çocuk babası Servet Turgut, 20 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra hayatını kaybetmişti.

Van Valiliği, Şiban ve Turgut’un kayalıktan düştüğünü iddia etmiş, gazeteciler ise bölgede kayalık olmadığının belgelemişti. Daha sonra açıklama yapmayan Valilik, Turgut’un hayatını kaybetmesinin ardından olaya dair yayın yasağı kararı vermişti.
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