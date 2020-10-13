Helikopterden atılmayı ortaya çıkardıkları için tutuklanan kadın gazetecilere cezaevinde işkence

Van’da helikopterden atılan Osman Şiban ve Servet Turgut isimlerini kamuoyu onlardan öğrendi. Ses getiren haberin ardından güvenlik güçleri, Jinnews ve Mezopotamya Haber Ajanına (MA) operasyon düzenleyerek gazeteciler Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehriban Abi ve Nazan Sala’yı gözaltına aldı.









Dört gazeteci “devlet aleyhine toplumsal olayları haber yaptıkları” gerekçesiyle tutuklandı. MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, Jinnews muhabirleri Şehriban Abi ve Nazan Sala ise Van T Tipi Cezaevine gönderildi.





ERKELERİN BULUNDUĞU KORİDORA KONULDULAR

Gazetecilerin avukatı Ekin Yeter, Van T Tipi cezaevinde kalan Abi ve Sala’nın yaşadığı kötü muameleyi anlattı. Yeter, müvekillerinin adli erkek mahkumların kaldığı koridordaki bir koğuşa yerleştirildiklerini söyledi.





YİYECEK VE TEMİZLİK MALZEMESİ VERİLMEDİ

Abi ve Sala ile görüşen avukat Yeter, kadın gazetecilerin cezaevinde yaşadıkları olumsuzluğun bu kadarla da sınırlı olmadığını söyledi. Yeter’e kaldıkları koğuşun kuş pisliği içerisinde olduğunu anlatan gazeteciler cezaevine götürüldükleri cuma akşamı ve cumartesi sabahı kendilerine yiyecek bir şey verilmediğini söyledi. Cezaevi yönetiminin, kadınlara 2 battaniye dışında bir şey vermediğini aktaran Yeter, yastık, nevresimle birlikte su, peçete ve sabun gibi temizlik malzemelerinin de verilmediğini anlattı.





YASAK DENİLEREK KAZAKLARINA EL KONULDU

Ayrıca kazaklarına cezaevi girişinde el konulan kadınların soğuk geceleri tişörtleriyle geçirmek zorunda kaldıkları öğrenildi. Geçirdiği ameliyat sonunda ayağına platin takılan Nazan Sala’nın ayağındaki platinin de kilitlenme riski taşıdığı aktarıldı.