Samanyolu Haber /Gündem / 'Helikopterden atıma' soruşturmasına yayın yasağı /01 Ekim 2020 22:53

'Helikopterden atıma' soruşturmasına yayın yasağı

Osman Şiban ve Servet Turgut'un gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldıklarını ifade edin haberlere yayın yasağı getirildiği belirtildi.

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Van'ın Çatak ilçesinde askerler tarafından gözaltına alınan Osman Şiban ve Servet Turgut'un helikopterden atıldığı iddiasına ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.

Van'ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından 11 Eylül'de gözaltına alınan ve iki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde oldukları ortaya çıkan 50 yaşındaki Osman Şiban ve 55 yaşındaki Servet Turgut'un helikopterden atıldıkları iddia edilmişti.

Şiban ve Turgut'un işkence gördüğü ve helikopterden atıldığı tanıklarca doğrulanmış, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

20 gün yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Servet Turgut, 30 Eylül'de hayatını kaybetti. Şiban'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Soruşturmayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya ile ilgili gizlilik ve yayın yasağı kararı aldı.

Ne olmuştu?

Van'ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından 11 Eylül'de gözaltına alınan ve iki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde oldukları ortaya çıkan 50 yaşındaki Osman Şiban ve 55 yaşındaki Servet Turgut'un helikopterden atıldıkları iddia edilmişti.

Mezopotamya Ajansı'ndan Cemil Uğur, Osman Şiban'ın hasta epikriz raporuna ulaşmıştı. Raporda, Şiban'ın "Helikopterden düşme sonrası yaralanma" şikâyetiyle Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildiği belirtiliyordu.

Servet Turgut'a dair hazırlanan darp raporunda da askerler tarafından önce özel bir hastaneye ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü belirtilerek, "İsimsiz hasta yüksekten düşme sebebiyle getirildi. Entübe hasta" notuna yer verilmişti.

Hastane raporunun ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Van Valiliği, gözaltına alınan Servet Turgut hakkında  "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve yaralandığını ileri sürdü.

Görgü tanıklarından Cengiz Şiban ise Turgut ve Şiban'ın sağlıklı bir şekilde gözaltına alınarak helikoptere bindirildiğini söyledi.
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