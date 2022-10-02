"Helikopterden inip halkın arasına girerseniz..."

Partisinin Adana kongresine katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, insanların daha iyi yaşan şartları için yurt dışına çıkma isteğini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yüklendi.







Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon almak, daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz” sözlerine cevap verdi: “Sayın Erdoğan bu gençler keyfinden yurtdışına gitmiyor; KPSS’de 90 puan almış, mülakatta 40 puan verilip elendikleri için mecburen yurdunu evini bırakıp gidiyor. Bu gençler ellerin kapısına neden gidiyor? 20 senedir gençlerin işsizliğine çare bulamadığınız için gidiyor.”

Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede konuşan Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sakarya’da yaptığı, "Hani ekonomide her taraf çökmüştü, batmıştı. Helikopterden o yolları gördüm. Araçlar, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, TIR'lar tıklım tıklım yollar dolu" açıklamalarını eleştirdi. Genel Başkanımız, şunları söyledi:“Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Helikopterden baktım. Yollar tıklım tıklım… Ekonomik kriz yok.’ diyor ama biz de diyoruz ki ‘Sayın Erdoğan, işler öyle helikopterden göründüğü gibi değil. Helikopterden inip biraz halkın arasına, esnafın yanına girerseniz durumun farklı olduğunu göreceksiniz. Milletvekilleriniz, parti yetkilileriniz yıllardan beri koptukları halkın arasına girsinler. Bizler sürekli olarak çarşıda pazardayız. Esnafımızla, halkımızla birlikteyiz. Ama oralarda ne sizi ne milletvekillerinizi ne de il yöneticilerinizi göremiyoruz maalesef. Çarşıya pazara, halkın arasına inin lütfen. Oralara indiğinizde ne göreceksiniz? Çarşı pazarda taneyle salatalık, taneyle domates alındığını göreceksiniz. Bakkallarda, çarşı pazarda, ucuz sebze meyve reyonu altında çürük ve ezik meyve sebze satıldığını göreceksiniz. Askıda ekmek kuyruklarını göreceksiniz. 2021’de 5,7 milyon hanenin sosyal yardım, 11 milyon 362 bin vatandaşın gıda yardımı aldığını göreceksiniz. Geçtiğimiz kış 4 milyon haneye doğalgaz veya kömür yardımı yapıldığını yani neredeyse 15 milyon insanın ısınma ihtiyacını karşılayamaması demek. Kaynak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı…”Türkiye’de işsizler ordusunun Yunanistan nüfusunu geçtiğini ve her 4 gençten birinin işsiz olduğunu ve gelecekten ümidini kestiğini belirten Erbakan, “Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde 2 gençten biri işsiz. Gerçi siz bu gençlere acıdığınızı söylüyorsunuz; “Daha iyi bir araba daha iyi bir telefon için yurt dışına ellerin kapısına varanlara acıyarak baktığınızı” söylüyorsunuz. Sayın Erdoğan bu gençler keyfinden yurtdışına gitmiyor; KPSS’de 90 puan almış, mülakatta 40 puan verilip elendikleri için mecburen yurdunu evini bırakıp gidiyor. Bu gençler ellerin kapısında neden gidiyor? 20 senedir gençlerin işsizliğine çare bulamadığınız için gidiyor. 20 senelik iktidarınızda bu gençlere kaliteli bir eğitim veremediğiniz için gidiyor. Bu gençlere açlık sınırının altında asgari ücreti reva gördüğünüz için gidiyor, başka niçin gitsin?” diye konuştu.