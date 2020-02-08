Helikopteri pilotaj hatasından düşmüş

Federal müfettişler cuma günü hazırladıkları bir raporda, helikopter teçhizatında teknik bir arızaya rastlanılmadığı tespitinde bulundu. Uzmanlar, kötü hava şartlarında meydan gelen kazanın, helikopter pilotunun yön algısını ve kontrolü kaybetmesi sonucu yaşanmış olabileceğini söylüyor.







Euronews'te yer alan habere göre 50 yaşındaki pilot Ara Zorbayan, kazadan önce kontrol kulesine bulutlardan kurtulmak için 4 bin fit (1219 metre) seviyesine çıkacağını söylemişti. Rapor, 700 metre yüksekliğe kadar yükselen pilotun bulutların tepesine çıkmasına sadece 30 metre kaldığını ortaya koydu. O anda hızla irtifa kaybetmeye başlayan helikopter, saatte 290 kilometre hızla bir yamaca çarptı.









