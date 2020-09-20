Samanyolu Haber /Gündem / O Başsavcı soluğu Saray'da aldı /20 Eylül 2020 18:44

O Başsavcı soluğu Saray'da aldı

Nikâh merasimi için 100 binlerce lira harcayan ve balayına helikopterle giden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ilk olarak Saray'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile Ayca Dursun’un nikâhını Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı kıydı. 

Devle protokolü Başsaccı Kocaman'ın nikâh şahitliği için adeta sıraya girdi. 

Şu isimler Kocaman'ın nikâh şahitliğini yaptı: 
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Daire Başkanı Halil Koç
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu.

Sosyal medyada Fevzioğlu için şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, 48’i avukat 60 hukukçuyu gözaltına aldıran Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın bu akşamki düğününe nikâh şahitliği yapmaya gitti.”

Türkiye’de ilk kez bir başsavcının nikahında devletin ve yüksek yargının tepesindeki isimler hazır bulundu.

Kocaman ve Dursun çifti nikâh merasiminden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na koştu. 

Erdoğan, Kocaman ve eşi inşaat mühendisi Ayça Dursunu aile büyükleri ile Saray’da kabul etti. 

Geline düğün hediyesi veren Erdoğan akabinde gelin ve damat yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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