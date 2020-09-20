O Başsavcı soluğu Saray'da aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile Ayca Dursun’un nikâhını Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı kıydı.





Devle protokolü Başsaccı Kocaman'ın nikâh şahitliği için adeta sıraya girdi.





Şu isimler Kocaman'ın nikâh şahitliğini yaptı:

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Daire Başkanı Halil Koç

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu.





Sosyal medyada Fevzioğlu için şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, 48’i avukat 60 hukukçuyu gözaltına aldıran Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın bu akşamki düğününe nikâh şahitliği yapmaya gitti.”







Türkiye’de ilk kez bir başsavcının nikahında devletin ve yüksek yargının tepesindeki isimler hazır bulundu.





Kocaman ve Dursun çifti nikâh merasiminden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na koştu.





Erdoğan, Kocaman ve eşi inşaat mühendisi Ayça Dursunu aile büyükleri ile Saray’da kabul etti.





Geline düğün hediyesi veren Erdoğan akabinde gelin ve damat yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.