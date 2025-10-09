Samanyolu Haber /Gündem / 'Hells Angels'ın lideri Necati Arabacı tutuklandı /09 Ekim 2025 09:25

'Hells Angels'ın lideri Necati Arabacı tutuklandı

İzmir’de, ‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Necati Coşkun Arabacı (53) tutuklandı.

SHABER3.COM

Hells Angels (Cehennem Melekleri) isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı’nın sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi. 

‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla da bilinen Necati Coşkun Arabacı’nın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arabacı'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Hells Angels'ın lideri Necati Arabacı tutuklandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:32:59