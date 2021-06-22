Hem ABD hem Türkiye istiyor! Korkmaz'a bundan sonra ne olacak?

ABD'deki bölge mahkemesinde 28 Nisan'da (Utah eyaletine bağlı Salt Lake City'deki mahkemenin jüri kararında) Korkmaz'ın hakkında 1 "kara para aklama", 10 "para transferi dolandırıcılığı", 1 de "resmi sürecin işleyişini engelleme" suçlaması olduğu kaydedildi.





Adalet Bakanlığı açıklamasında, mahkemenin Korkmaz'ı 133 milyon dolardan fazla kara para aklamakla suçlandığına işaret edildi.





KARA PARA İLE HAVAYOLU ŞİRKETİ, OTELLER, YATLAR VE EVLER SATIN ALDI





'Korkmaz ve işbirlikçilerinin söz konusu paralarla Türkiye ve İsviçre'deki bazı havayolları, oteller, yatlar ve evleri satın aldığı' kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"ABD, Korkmaz'ın Utah'ta bölge mahkemesinde mahkemeye çıkması için ABD'ye iadesini isteyecek. Korkmaz, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunursa, kara para aklamaktan 20 yıl, her bir para transferi dolandırıcılığından 20'şer yıl ve resmi sürecin işleyişini engellemekten 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak."





ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasının sonunda, "Suçlama sadece bir iddiadır ve sanık, bir mahkemede makul bir şüphenin ötesinde suçluluğu kanıtlanana kadar masum kabul edilir." denilerek SBK ile ilgili masumiyet karinesine atıfta bulunuldu.





Reuters'ın haberine göre Sezgin Baran Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği henüz belli değil.





TÜRKİYE DE İADE İSTİYOR





Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilmişti.







Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Bu gelişme üzerine Türkiye, aynı gün Korkmaz'ın iade edilmesi için gereken süreci Avusturya makamları nezdinde başlatmıştı.





Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili yakalama kararı açıklamasını, ABD Adalet Bakanlığı Vergi Birimi'nden Başsavcı Vekili Stuart M. Goldberg ve Utah Bölgesinden Sorumlu Savcı Vekili Andrea T. Martinez yaptı.





İDDİALAR





ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralarla Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia ediliyor.







Kingston Kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı öne sürülüyor.





Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia ediliyor.





Utah Federal Savcılığı'nın talebi üzerine gerçekleştiği söylenen tedbir kararı "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesini" düzenleyen 5549 sayılı yasa uyarınca alındı.





ABD'deki kararında atıf yapılan yasanın 17. maddesi suç gelirinin aklanmasının yanı sıra "terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallere" dair düzenlemeyi de içeriyor.





Korkmaz ise iddiaları reddederek "Gelen her kuruş sermaye Amerikan otoritelerinin ve bankalarının izni ile gelmiştir" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamadan üç hafta sonra 6 Ekim'de hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı ve bunu kaldıran kararda imzası olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, 16 Ekim'de Adalet Bakanlığı yardımcılığına atandı.





MASAK'ın raporuna "aklama suçunu oluşturan öncül suçların işlendiğine dair somut bulguların tespit edilemediği" kaydedildi. Korkmaz ile birlikte 14 kişi hakkındaki şirket ve kişisel banka hesaplarına konan blokaj ve tedbirler kaldırıldı. Bunu takiben kasım ayında da yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı ve ülkeden ayrılana kadar Korkmaz'ın ifadesi dahi alınmamış oldu.





TÜRKİYE'YE GÖNDERİLMEK İSTİYOR



