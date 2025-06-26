Hem ağladı, hem ağlattı: Strazburg'daki Adalet Yürüyüşü'ne Azize damga vurdu

Türkiye’de devam eden ağır insan hakları ihlalleri ve Avrupa kurumlarının bu ihlaller karşısındaki tepkisizliğine dikkat çekmek amacıyla Strazburg’da büyük bir gösteri düzenlendi.





Avrupa’nın farklı ülkelerinden binlerce hak savunusu Peaceful Actions Platformu’nun öncülüğünde Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 'herkes için adalet' istedi.





Eyleme katılan mağdurlar yaşadıkları hukuksuzluklarını anlattı. Onlardan biri de 2021 yılında hayatını kaybeden sınıf öğretmeni KHK’lı Fatma Görmez’in 19 yaşındaki kızı Azize idi. Annesi vefat ettiğinde 14 yaşında olan Azize, sahnede yaptığı konuşmayla dinleyenlerin yüreklerini dağladı.





Azize 15 Temmuz yaşandığında henüz küçük bir çocuktu. Neler yaşandığına anlam veremeyecek yaştaydı. Ancak bir anda tüm çocukluğunu geride bırakmak zorunda kaldı. Çünkü yüzbinlerce insanı mağdur eden hukuksuz soruşturmalar bu sefer Görmez ailesinin evine bir kor gibi düşmüştü.





Azize 9 yaşındayken babası Bekir Berk Görmez tutuklandı. Azize geride hasta annesi ve kardeşiyle başbaşa kalmıştı. Evin bütün yükü daha o yaşlardayken Azize'nin omuzunda kaldı. Hem çalışmak, hem de hasta annesine ve kardeşine bakmak zorundaydı.









Önce Azize'nin kardeşi kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Ardından KHK'lı bir öğretmen olan annesi Fatma Görmez. Anne Görmez hastalığı ve yaşadığı sıkıntılar sebebiyle 29 kiloya kadar düşmüştü. Ailenin acısı o günlerde de Türkiye'nin gündemine oturmuştu.





Babası cezaevinde olan Azize, annesini ve kardeşini kaybettikten sonra tek başına kalmıştı. Romanlara sığmayacak dram baba Bekir Görmez'in cezaevinden çıkmasıyla az da olsa hafifledi. Ancak öz vatanlarını onlara dar ettiler. Babasıyla aldıkları zor kararın ardından Azize tek başına Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre sonra da baba Berk Görmez.









Baba ve kızı Azize, yaşadıkları onca acıyı bağırlarına basıp Strazburg'daki Adalet Yürüyüşü'ne katıldılar. Amaçları hala Türkiye'de hak ihlallerine maruz kalan mağdurların sesine ses olmak ve onlara destek olmaktı.

Azize ve babası Bekir Görmez yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatırken Strazburg'da toplanan aktivistler de gözyaşlarını tutamadı.