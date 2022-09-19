Samanyolu Haber /Ekonomi / Hem Bitcoin hem Ethereum... /19 Eylül 2022 20:21

Hem Bitcoin hem Ethereum...

Kripto para piyasasındaki çalkantılı dönemin sürdüğü belirtiliyor. Kanuni düzenlemeler ve faiz artışları sonrasında Bitcoin'in 19 bin doların altına gerilediği ifade edildi. Aynı şekilde Ethereum'da düşüş yaşandığı aktarıldı.

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Kripta para piyasasında çalkantılı bir dönem yaşanmaya devam ediyor.

Bitcoin ve ikinci en büyük kripto para birimi Ethereum'da düşüş eğilimi görüldüğü ifade edildi.

Kanuni düzenlemeler ve faiz artışları sonrasında Bitcoin'in 19 bin doların altına gerilediği ifade edildi. Aynı şekilde Ethereum'da düşüş yaşandığı aktarıldı.

Düşüş yaşanıyor

diken.com.tr'de yer alan habere göre kripto paralar, kanuni düzenlemelerle ilgili endişelerden ve dünya çapında faizlerdeki artışlardan dolayı yatırımcıların riskli varlıklara karşı çekingen davranması nedeniyle değer kaybetti. Bitcoin, 19 bin doların altına geriledi.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, yaklaşık yüzde 5 düşüşle üç ayın en düşük seviyesi olan 18 bin 387 dolara geriledi.

Bitcoin, bu yıl en yüksek seviyesini 28 Mart’ta 48 bin 234 dolarla görmüştü. O günden bugüne yüzde 62 değer kaybetti. Bitcoin, en yüksek değeriniyse Eylül 2021’de yaklaşık 69 bin dolarla görmüştü. Bitcoin, Eylül 2021’ye göre de yüzde 74,6 değer kaybetti.

Ether de düşüşte

İkinci en büyük kripto para birimi Ether de, yüzde 3 düşüşle iki ayın en düşük seviyesi olan 1285 dolara geriledi. Diğer küçük kripto para birimleri de değer kaybetti.
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