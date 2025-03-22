Hem elektrik hem doğal gaz faturasında çift rakamlı dönem 1 Nisan'da başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talimatı ile elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu kapsamda dağıtım şirketlerine gerekli yazıları gönderirken BOTAŞ da doğal gaz faturaları ile ilgili düzenleme çalışmalarını tamamlamak üzere.



DEVLET DESTEĞİ FATURALARA AÇIKÇA YAZILACAK



NTV’de yer alan haberde yeni uygulamayla birlikte 1 Nisan 2025 itibarıyla tahakkuk ettirilecek elektrik ve doğal gaz faturalarında devlet desteği tutarı ayrıca gösterilecek. Bu sayede tüketiciler faturalarında hem gerçek maliyeti hem de devlet tarafından karşılanan destek tutarını aynı anda görecek. Faturanın en alt kısmında ise toplam tutar verilecek.



KONUTLAR İÇİN GEÇERLİ



Yapılacak düzenleme konut aboneleri için geçerli olacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan aboneler bu bilgilendirmeden yararlanamayacak.



FATURALARA SÜBVANSİYON DÖNEMİ BİTMİŞTİ



Öte yandan geçtiğimiz ay elektrik faturalarında 417 kWh üzerinde elektrik tüketimi yapanlardan gerçek fatura bedeli tahsil edilecekti. 1050 liranın üzerinde faturası olanlar için ödenecek miktar 2000 liralara yükselecekti. İlk faturalar zamlı olarak evlere gönderilmiş ve yüksek faturalar ile karşı karşıya kalanlar duruma tepki göstermişti.



DOĞAL GAZDA ‘KADEMELİ FATURA’ DÖNEMİ



Doğal gaz faturalarında benzer bir uygulama hayata geçirilmesi planlanıyor. Doğal gaz kullanımında ‘kademeli tarife’ çalışmalarına başlayan bakanlık, belirlenen miktarı geçen doğalgaz abonelerinden çok daha yüksek tutarlarda fatura tahsil edecek. Doğalgazdaki düzenleme, elektrikten farklı olarak şehir bazlı bir sisteme dayanacak. Bakanlık, illerin iklim koşulları ve coğrafi faktörlerini dikkate alarak ortalama tüketim seviyelerini belirleyecek.

