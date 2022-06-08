Hem Erdoğan hem de Çavuşoğlu Finlandiya'ya NATO üyeliğine destek sözü vermiş

Niinisto, "(Erdoğan) Uzun bir konuşma sonunda bana eğer NATO'ya başvurursanız buna olumlu bakarız dedi" diye konuştu.







Finlandiya gazetesi Ilta Sanomat'a konuşan Niinisto, "Türkiye'nin NATO üyeliğimize karşı çıkacağını düşünmek için hiçbir gerekçemiz yoktu" dedi.





Niinisto kendilerine sadece 4 Nisan'da Erdoğan'la yaptıkları telefon görüşmesinde güvence verilmediğini, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun dile getirdiği gibi daha sonra 5 Mayıs'ta da Türkiye'nin üyeliği destekleyeceğine dair Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun güvence verdiğini belirtti. Finlandiya lideri, bu sebeple "iki ülke arasında yanlış anlaşılma olabileceğini düşünmediğini" ifade etti.





T24'ün bildirdiğine göre Niinisto, "Yapılmayacak bir şey konusunda bize defalarca güvence verildi" dedi.





Türkiye'nin Finlandiya'nın Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması talebine de değinen Niinisto, "NATO üyeliği ile bunun arasında bir bağlantı yoktu" dedi.





Ankara'nın dillendirdiği, "Helsinki'nin terör örgütlerine alan sağladığı ve mali destek verdiği" iddialarıyla ilgili olarak da, "Finlandiya'nın Türkiye'deki terör durumuna karşı tavrında veya tutumunda diğer NATO ülkelerine kıyasla önemli bir fark bulunmuyor" değerlendirmesinde bulundu.





"Finlandiya'nın NATO başvurusunu geri çekmesi gündemde mi?" sorusuna iyimser bir yanıt veren Niinisto, "Bunun olacağını düşünmüyorum. Sorunların çözüleceğine inanıyorum; bu tür sorunlar hep çözülmüştür" dedi.





Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 4 Nisan'da yaptıkları görüşmede kendisine Helsinki'nin NATO üyeliği girişimini destekleyeceklerini söylediğini belirtti.



