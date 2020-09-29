Samanyolu Haber /Gündem / ‘Hem grip hem korona olunmaz’ /29 Eylül 2020 16:05

‘Hem grip hem korona olunmaz’

Alman virolog Hendrik Streeck, griple birlikte koronavirüse yakalanma ihtimalinin çok zayıf olduğunu söyledi. Hastalığı hafif atlatmak için enfeksiyon dozunun düşük olmasının önemli olduğunu belirten Streeck, sosyal mesafe ve maske kuralına uymak gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

Özellikle gençlerin hastalığı hafif atlattıkları için doktora gitmediğini belirten Streeck, ancak hepsinin riskli grupta yaşlı tanıdığı olduğunu belirtti ve sorumlu davranmaya çağırdı. Streeck, son zamanlarda çok tartışılan griple birlikte koronavirüs bulaşmasının ölüm tehlikesini iki kat artırdığı yönündeki görüşler için ise şunları söyledi: “Griple birlikte ikinci bir enfeksiyon veya aynı anda başka bir virüs bulaşma ihtimali çok çok zayıf. Bir enfeksiyon durumunda bağışıklık sistemi öyle bir alarma geçiyor ki, bir diğer virüs bulaşması çok nadir bir durum.”

Bonn Üniversitesi’nde görev yapan Streeck, “Almanya’da korona vakalarının yükselmesine rağmen ölüm vakaları neden düşük?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Başta en çok gençler arasında görülüyor. Yaz aylarında genel olarak akciğer iltihabı hemen hemen görülmüyor. Bu virüs kaynaklı tüm hastalıklar için geçerli. Üçüncü önemli nokta ise gripten biliyoruz bunu, enfeksiyon dozunun azaltılması hastalığın hafif geçmesini sağlıyor. O nedenle sosyal mesafe ve maske önemli. Almanya’da sağlık sistemi korona dönemi için sonbahar ve kışa çok iyi hazırlandı. Çok korku var. Biz, yaz mevsiminde pragmatik çözümler bulmayı başaramadık. Benim korkum sonbaharda çözümler yerine günlük hayatı nasıl kısıtlarız, onu tartışıyoruz.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Hem grip hem korona olunmaz’ Sonraki Haber >>

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:50:06