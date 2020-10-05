Samanyolu Haber /Gündem / Hem kanser hem de korona... Tutuklu Erduran'ın eşi ve oğlundan çağrı /05 Ekim 2020 11:09

Hem kanser hem de korona... Tutuklu Erduran'ın eşi ve oğlundan çağrı

Öğretmen Erdoğan Erduran, 10 aydır Antalya L Tipi Cezaevi’nde tutuklu. İleri derece kanser hastası olan Erduran, Kovid-19 hastalarıyla aynı koğuşta kaldığı için testleri pozitif çıktı. Bu sebeple şimdi de Kovid’e karşı mücadele veriyor. 22 Ekim’de duruşması olan Erdoğan öğretmenin kendisi gibi ihraç öğretmen olan Eşi Sıddıka Erduran ile oğlu Enes Erduran, yetkililere tahliye çağrısı yaptı.

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Tr724 Youtube yayınında yaşadıkları süreci Zeynep Kaya’ya anlatan Sıddıka Erduran, eşinin yazdığı dilekçe ve mektuplara kayıtsız kalındığını, bu sebeple Erdoğan Erduran’ın umudunu kestiğini söyledi.

Sıddıka Erduran, ”Bizden ve koğuş arkadaşlarından helallik istedi. Bana bir arkadaşına kettle borcu olduğunu iletti. Bu güzel insanı yaşatalım. Bize ihtiyacı var. Ne olur çok geç olmadan serbest bıraksınlar.” ifadelerini kullandı.

Burslu kazandığı üniversite eğitimi için ABD’de bulunan oğlu Enes Duran ise şunları anlattı: ”Babam kanserdi ve mücadele veriyordu. Kazanacağına inancımı kaybetmedim. Ama Kovid-19’a yakalanınca ilk kez ‘babam ölebilir’ gerçeğiyle yüzleştim. Onu kurtarmak için, ona ses olmak için sosyal medya ve haber mecralarını kullanmaya karar verdim. 22 Ekim’de karar duruşmamız ve. Ve babamın tahliyesi Adli Tıp raporuna bağlı. Kanser ve Kovid olan bir insana bu raporu neden esirgiyorlar, anlamakta güçlük çekiyorum. Lütfen bize destek olun, babamı kaybetmek istemiyorum. Ona sarılmak istiyorum.”
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