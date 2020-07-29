Hem maaş hem ikramiye eridi

SAMANYOLUHABER- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) araştırma birimi DİSK-AR tarafından hazırlanan rapor emeklilerin içler acısı hâlini gözler önüne serdi.





Rapora göre milyonlarca emekli asgari ücretin altında aylık alıyor. Hazine destekli en düşük emekli aylık seviyesi 1.500 TL, ortalama işçi emekli aylığı 2 bin 88 TL.





13 milyonu aşkın emekli aylıkları enflasyon karşısında giderek eriyor.





"Yeni emekliler arasında asgari ücretin altında aylık alanların sayısı giderek çoğalıyor." denilen DİSK-AR raporuna göre emekli aylıklarının 1.500 TL’ye tamamlanması emekli aylıklarının alt sınırının 1.500 TL’ye yükselmesi anlamına gelmiyor.





1500 TL’nin altında emekli aylığı alanların emekli aylıkları korunuyor, ancak 1.500 TL ile olan fark Hazine tarafından ödeniyor. Bu nedenle Temmuz 2020’de emekli aylıkları 1.500 TL’nin altında olan emekliler zam alamadı.





SGK EMEKLİ MAAŞLARINI AÇIKLAMIYOR





Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) en düşük emekli aylıkları konusunda yanıltıcı bilgiler verdiği belirtilen raporda, "SGK 2020 Ocak-Haziran döneminde sigortalı işçilerin asgari aylığını 2 bin 30 TL, en yüksek emekli aylığını ise 3 bin 890 TL olarak açıkladı. Oysa bu veriler gerçeği yansıtmıyor. Hükmet Mart 2020’de 1.500 TL’nin altındaki emekli aylıklarını Hazine desteği ile 1.500 TL’ye yükseltme kararı alırken SGK’nın en düşük emekli aylığını 2 bin 30 TL olarak ilan etmesi kamuoyunu yanıltmak anlamına gelmektedir." denildi.





Ortalama emekli aylığı 2 bin 80 TL iken en düşük emekli aylığının 2 bin 30 TL olarak açıklanmasının akla ve bilime aykırı olduğunu vurgulayan DİSK-AR, "2020 yılı içinde emekli olan ve 1.500 TL civarında aylık bağlanan çok sayıda emekli olduğu biliniyor." tespitinde bulundu.





BAYRAK İKRAMİYELERİ ERİDİ





DİSK-AR'ın raporunda bayram ikramiyelerinin yıllar içinde enflasyon karşısında eridiği de belirtildi.





2018 yılı haziran ayında asgari ücret 1.603 TL iken, emekli bayram ikramiyesi 1.000 TL idi. Aynı dönemde emekli ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 62 idi.





2020’de asgari ücret 2 bin 324 TL’ye yükselirken emekli bayram ikramiyesi yine 1.000 TL olarak kaldı.





Emekli ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 42’ye geriledi. Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı muhafaza edilseydi emekli ikramiyesi 2020’de iki bayramda da 1.448 TL olacaktı.





İKRAMİYE İKİ YILDA 63 DOLAR AZALDI





Böylece emekliler 2020’deki iki bayramda toplam 896 TL kayba uğradılar. 13 milyona yakın emeklinin toplam kaybı 2010 yılında 11,6 milyar TL civarında oldu.





Emekli ikramiyeleri euro karşısında da eridi. 2018 yılı temmuz ayında 1.000 TL ile 206 dolar alınabiliyordu. 2020 yılı temmuz ayında ise aynı tutarda ikramiye ile sadece 143 dolar alınabiliyor.