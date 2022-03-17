Samanyolu Haber /Gündem / Hem Meteoroloji hem de AKOM İstanbul için uyardı: Kar yeniden geliyor /17 Mart 2022 16:24

Hem Meteoroloji hem de AKOM İstanbul için uyardı: Kar yeniden geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir kar uyarısı geçti. Cuma gününden itibaren kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Bir uyarı da AKOM'dan geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul özelinde yeni bir kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan uyarıya göre, cuma günü kar yağışı etkili olmaya başlayacak.

Meteoroloji'den yapılan İstanbul uyarısında şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma gününden itibaren İstanbul’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), Cuma sabahtan itibaren İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkili olması ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi. Cumartesi beklenen kar yağışı ile farklı bölgelerde 5-15 cm aralığında kar kalınlıklarının oluşabileceği tahmin ediliyor.
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