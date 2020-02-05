Hem Putin'e hem de Trump'a mesaj verdi

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısını Ukrayna ziyareti sebebiyle bir gün gecikmeyle gerçekleştirdi.





Erdoğan, Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna yönelik saldırıyı "taammüden saldırı" diye niteledi.





AKP lideri, "Bugün geldiğimiz noktada ne İdlib'dekine de Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki güvenli bölge mutabakatlarının gerçek anlamda işliyor. Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor. Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Askerlerimize karşı taammüden yapılmış bir saldırıdır." dedi.





"SURİYE STRATEJİSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYA MECBUR KALDIK"







"Hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz." diyen Erdoğan, "76 kişiyi orada etkisiz hale getirdik. Fazlası var, azı yok. Şayet taraflardan biri uymayacaksa bu mutabakatlar niçin yapılıyor?" sorusunu yöneltti.







AKP milletvekilleri ve salondaki misafirler Erdoğan'ı ayakta alkışladı.





Erdoğan, Rusya ve İran destekli Esed rejiminin son saldırısının hem İdlib'de hem de tüm sınır hattındaki güvenlik stratejisinde değişiklik yapmaya mecbur bıraktığını söyledi.





İdlib'den TSK'nın kontrolü altındaki bölgelere ve Türkiye sınırına doğru harekete geçen kişi sayısının 1 milyonu aştığına işaret eden Erdoğan, "Bundan sonra vardığımız mutabakatların ihlali anlamına gelen hiçbir adıma göz yummayacağız." dedi.





TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN İKİ GÖZLEM NOKTASI GERİDE KALDI!





TSK'nın iki gözlem noktasının Esed rejimine bağlı kuvvetlerin ortasında kaldığını aktaran Erdoğan şöyle devam etti: "Öncelikle İdlib'de rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini dün akşam Sayın (Vladimir) Putin'e iade ettim. Şubat ayı sonuna kadar geri çekilmelerin tamamlanmasını umuyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır."









Son saldırıların akabinde TSK'ya ait 12 üssün ikisi Esed rejiminin kontrolündeki bölgenin ortasında kaldı.





Erdoğan, "Rejim nasıl muhalif grupların en küçük bir ihmaline ağır saldırılarla karşılık veriyorsa, bundan sonra da rejimin ihlalleri de askeri unsurlarına dönük olarak mukabil şekilde cevaplandırılacaktır." dedi.







Erdoğan, Rusya'nın İdlib krizinde Türkiye'den yana olmasını beklediklerini kaydetti: "Rusya ile olan dostluğumuzun ve iş birliğimizin sürmesine özel önem veriyoruz. Ticaretten turizme, savunma sanayisinden enerjiye kadar derin ilişkilerimizin olduğu Rusya'dan beklentimiz Suriye'deki hassasiyetimizi anlamasıdır."





FIRAT'IN DOĞUSU İÇİN AMERİKA VE RUSYA'YA MESAJ





Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölgeye de yeni askeri harekât imasında bulundu.







"Madem terör örgütünün saldırıları garantör ülkeler (Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya) tarafından durdurulamıyor, öyleyse bizim bu işi bizzat kendimizin yapması kaçınılmaz hale gelecektir." diyen Erdoğan, Önümüzdeki günlerde bu çerçevede beklediğimiz adımların atılmaması halinde Barış Pınarı bölgesinde başlattığımız harekâtı sağ sol ve alt taraftan sürdürmekte tereddüt etmeyeceğiz." dedi.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ni Halkbank üzerinden kendisini tehdit etmekle suçladı.





ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'A KUDÜS TEPKİSİ







Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail ve Filistin arasındaki ihtilafı tamamen giderecek." diye takdim ettiği Barış Planı için "Yüzyılın Anlaşması barış değil, işgal ve ilhak planıdır." tespitinde bulundu.





Erdoğan, "Açıklanan planın yegane hedefi 70 yıldır aralıksız süren İsrail’in işgal, yıkım ve gasp politikalarına meşruiyet kazandırmaktır. Filistin toprakları 1947’li yıllarda neydi bugün ne?" sorusunu yöneltti.





Erdoğan, Filistin topraklarının 1947'den itibaren adım adım işgal edildiğini harita üzerinden gösterdi.





Yanında getirdiği haritayı gösteren Erdoğan, "1947 öncesi haritayı görüyorsunuz. 1947 öncesi Filistin topraklarının durumu böyle. Şu anda yapılmak istenen Filistin topraklarının İsrail toprakları haline getirmek. Şu anda yapmak istedikleri İsrail’i bu hale getirmek. Ne yazık ki Filistin’i de İsrail’in o zamanki haline dönüştürmek." dedi.





ERDOĞAN: DEMEK Kİ TRUMP BU İŞGALCİLERİN ARKASINDA DURUYOR







Trump'ın planının evlerine kavuşma hayali kuran Filistinlilerin kendi topraklarına dönme hakkını ellerinden alacağını vurgulayan Erdoğan, "Neredeyse orada kalacaklar. Bunlar birer işgalci. Demek ki Trump bu işgalcilerin arkasında duruyor. Kudüs ve Filsitin'in göz göre göre İsrail'e peşkeş çekilmesini kim izin verebilir!"





Erdoğan, isim vermeden Halkbank'a açılan davayı da kendisine yönelik bir tehdit olarak kabul ettiğini söyledi.





"Şu anda maalesef Amerika gerek şahsıma gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler sallıyor. Daha da ileri Türkiye’deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyor." diyen Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın bunu kesinlikle başaramayacaksınız. Planla ilgili ikircikli ifadeler kullanan kimi devletler de kamuoyundan gelen tepkiler karşısında farklı tutum almaya başladı." ifadelerini kullandı.