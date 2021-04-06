Hem Saray'a danışman hem de avukat









HDP Milletvekili Oya Ersoy, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’un üçüncü bir iş olarak bağımsız olması gereken ancak Saray’a karşı kararlar vermesi durumunda soruşturmalara tabi tutulan mahkemelerde aktif görevde olduğunu kaydetti.





HDP’li Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a yönelttiği önergesinde, “Uçum’un Cumhurbaşkanlığı’nda görevliyken avukatlık unvanını kullandığı, faaliyette bulunduğu doğru mudur” diye sordu. Uçum hakkındaki hiçbir iddiayı yalanlamayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, önergedeki sorulara karşılık yalnızca, yasayı hatırlatan bir yanıt vermekle yetindi.