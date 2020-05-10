Hem ölümcül hem de hızlı bulaşıyor

Çinli virolog Prof. Zhong Nanshan, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) mevsim gribi, akut solunum yolu viral enfeksiyonları ve hatta daha önce görülen MERS Koronavirüs'ünden daha hızlı ve kolay bulaşabildiğine, yüzden çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti.







Çinli profesör, yeni tip Koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için erken koruma, erken tespit, erken teşhis ve erken izolasyon olmak üzere 4 bileşenli mücadele sisteminin organize edilmesi gerektiğini vurguladı.







DOĞRUDAN TEMASLA YA DA YÜZEYLERDEN BULAŞIYOR





Dr. Zhong’a göre erken korunma maske ve eldiven kullanma, elleri yıkama ve sosyal mesafeyi koruma gibi bireysel tedbirlerden oluşuyor.





Söz konusu tedbirler, Koronavirüs'ün genelde doğrudan temasla ve yüzeylerden bulaşabildiği için etkili kabul ediliyor.





Zhong erken tespit için Covid-19 ile benzerlik gösteren semptomları taşıyan kişilerin toplu yerlerde ateş ölçümü gibi yöntemlerle hızlı bir şekilde ortaya çıkarılması gerektiğine dikkati çekti.





İnsanların da bu konuya sorumlulukla yaklaşmasının önemli olduğunu belirten Zhong, şüpheli semptomlar hisseden kişilerin beklemeksizin hekime müracaat etmesi gerektiğini vurguladı.







Huanqiu.com sitesinin haberine göre Çinli profesör hastalığın en tipik belirtilerini halsizlik, yüksek ateş, kuru öksürük ve atipik yorgunluk olarak sıraladı.





12 Aralık 2019'da Çin'de görülen Koronavirüs bütün dünyaya yayıldı. Şu ana kadar 4 milyona yakın insana Koronavirüs teşhisi konulurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini aştı.