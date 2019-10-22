Hem turizm bakanı hem otelci...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde SİT alanı olan Kissebükü'ne dair iddialar Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soruldu.





Kissebükü’nün imara açıldığı ve imara açılan bölgede bakan Ersoy'a ait ETS Tur ile Ersoy Turizm'in bir otel inşa edeceği iddia edilmişti.







KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY'A ZOR SORULAR





Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un cevaplaması talebi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen önergede şu sorular yer aldı:





1) Doğal ve arkeolojik SİT alanı olan Kissebükü’nün imara açılması yönünde bir karar alınmış mıdır?





2) Kissebükü bölgesinin imara açılması söz konusu ise bölgede inşaat faaliyeti yürütecek firmalar önceden belirlenmiş midir?







3) Kissebükü bölgesinde bina, peyzaj, mimari ve diğer alanları kapsayan herhangi bir ihale düzenlenmiş midir?





4) Söz konusu bölgede faaliyet yürütecek firmaların şahsınıza yakınlığı hangi düzeydedir? Ersoy Turizm ve





5) ETS Tur firmalarının bölgede yürütülmesi planlanan faaliyetlere dahli olacak mıdır?

