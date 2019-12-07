Hemen yetişmeleri lazım: Vekillere çakarlı araç artık serbest

Böylece milletvekili araçları kırmızı ışıkta geçebilecek, park yasağı gibi trafik kısıtlamalarına tabi olmayacak ve çakar lamba takabilecek.

Cumhuriyet'in haberine göre Genel kurulda kabul edilen madde ile artık aralarında TBMM Genel Sekreteri ve milletvekillerinin de bulunduğu 601 yeni araca trafikte “geçiş üstünlüğü” sağlanacak. Ayrıca Genel Kurul’da kabul edilen torba yasadan, kamuoyundan gelen tepki üzerine, milletvekili yakınlarının sağlık harcamalarıyla ilgili geçmişe dönük borçlarının silinmesine ilişkin düzenlemeyi içeren madde de metinden çıkarıldı.

Genel Kurul’da kabul edilen torba yasanın İçişleri Komisyonu’ndaki görüşmelerinde, AKP milletvekili Kemal Çelik, “trafikte geçiş üstünlüğünden milletvekilleri ile eski milletvekillerinin de yararlanabileceğini” açıklamıştı. Bunun üzerine “milletvekillerine çakar uygulamasının” geldiği yönündeki haberler üzerine İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapmış, açıklamada, teklif metninde “böyle bir düzenlemenin yer almadığı” belirtilmişti. İçişleri Bakanlığı’nın “Yok” dediği o düzenleme, TBMM Genel Kurulu’ndan geçti.

Genel Kurul’da, teklifte yer alan maddeye, önergeyle, “geçiş üstünlüğünün sıralandığı protokol listesi” eklendi. Yeni listede milletvekilleri ile birlikte Meclis Genel Sekreteri’ne de yer verilerek 601 yeni araç, geçiş üstünlüğü olan araçlar listesine eklenmiş oldu. Bu fıkranın uygulanması halinde ise kamuoyunun “çakar lamba” diye bildiği “trafikte geçiş üstünlüğünden” eski milletvekilleri de yararlanabilecek.

Yasalaşan teklifte Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlan tüm sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin madde de bulunuyor

