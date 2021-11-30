Samanyolu Haber /Gündem / "Hemşehrilerime söz verdiğim üzere..." /30 Kasım 2021 21:59

"Hemşehrilerime söz verdiğim üzere..."

Ankara'daki Alparslan Türkeş etkinliğinde çıkan kavga nedeniyle bir açıklamada bulunan ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alarak, "Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır" ifadelerini kullan Devlet Bahçeli'nin bu sözleriyle ilgili Mansur Yavaş bir mesaj paylaştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Ankara'daki Alparslan Türkeş etkinliğinde çıkan kavga nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alarak "Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin sözleri üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Mansur Yavaş, "2,5 yıldır siyasi demeç vermedim. Bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim" dedi.

Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:


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