Henüz 'resmen' iptal edilememiş: İmamoğlu'nun diploması tartışmasında ilginç ayrıntı

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1988 yılında başladığı Girne Amerikan Üniversitesi'nden 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'nin İngilizce programlı İşletme Fakültesine geçiş yaptı. İstanbul Üniversitesi, adaylığını açıklayan İmamoğlu hakkında bir ihbar üzerine yapılan inceleme sonrası 18 Mart'ta İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini açıkladı.





RESMİ BİR İPTAL YOK

Ayrıca iptal açıklamasını da İşletme Fakültesi değil üniversite yönetimi yaptı. Avukatlar kararı istiyor ama açıklama dışında resmi bir karar ortaya konulmadı. E-devlet üzerinden sorgulamalarında ise İmamoğlu hala İstanbul Üniversitesi mezunu görünüyor.





Bunun nedeni ise NOW Haber'in ulaştığı bilgilere göre bazı dekanların kararı imzalamamaları. Tebligat yapıldığında avukatlar kararın iptaline ilişkin dava açacaktı ancak 40 gündür İmamoğlu'nun açıklaması iptal edilemediği için tebligat da verilemedi.