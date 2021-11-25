Hep 50 liralık alan 'uyanıklar' son zamlardan sonra kaç litre kaybetti?

BENZİN





MOTORİN / MAZOT







LPG ZAMLARI DUDAK UÇUKLATTI





Dolar/TL'deki yükseliş nedeniyle akaryakıtta zam yağmuru bugün de devam etti. Son zam haberine göre, litrede benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındı.Son iki ayda kurdaki artış nedeniyle akaryakıt ve otogaz fiyatlarına gelen büyük zamlar dudak uçuklattı.Eşel Mobil sistemi nedeniyle ÖTV üzerinden düzenlenen akaryakıt ürünlerinde gelen zamlar nedeniyle pompaya yansımayan fiyatların ÖTV oranını da aşması nedeniyle Ekim ayı itibariyle fiyatlar pompaya yansımaya başladı.Benzine ekim ayı başından itibaren 6 kez zam geldi. Benzinin litre fiyatına 8 Ekim’de 23 kuruş, 16 Ekim’de 14 kuruş, 18 Ekim’de 23 kuruş, 20 Kasım’da 52 kuruş, dün 1,02 TL ve bugün 46 kuruşluk zamlar geldi. Ekim başından itibaren benzin 2,5 TL zamlanmış oldu.Benzinin sene başında İstanbul’daki litre fiyatı 7,18, Ekim ayın başındaki fiyatı ise 8,09 TL’ydi. Son zamlara göre benzin sene başından bu yana yüzde 41,5, son iki ayda yüzde 25 oranında artış gösterdi.Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 10,25 TL’ye, İstanbul'da 10,16 TL'ye, İzmir'de benzinin litre fiyatı 10,26 TL'ye yükselecek.Sene başında İstanbul’da 50 TL’ye 6,19 litre benzin alınırken yarın uygulanacak olan fiyatla tüketiciler bu fiyata 4,9 litre benzin alabilecek.Motorininse litresinde pompa fiyatına 8 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş, 15 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş zam gelmişti. 19 Ekim'den itibaren geçerli olacak 23 kuruş zam, 19 Kasım’da motorine 50 kuruş, dün 1,06 TL ve bugün 45 kuruş zam geldi. Ekim ayı başından itibaren motorine 6 kez zam gelmiş oldu. Motorin son iki ayda 2,88 TL zam gelmiş oldu.Motorinin yıl başında İstanbul’da 6,57 olan litre fiyatı son tarihi zamlarla beraber yarından itibaren 10,31 TL olacak. Motorindeki fiyat artışı 11 ayda yüzde 55 oldu. Son iki ayda ise motorine yüzde 25 civarında zam gelmiş oldu.Motorinin litresi Ankara’da 10,31 TL’ye, İstanbul’da 10,23 TL’ye, İzmir’de 10,33 TL’ye yükselecek.Buna göre, tüketiciler sene başında 50 liraya İstanbul’da 6,5 litre motorin alabilirken yarınki fiyatla 4,9 litre motorin alabilecek.2 Ekim'de 71 kuruş zamlanan LPG'ye 21 Ekim'de 22 kuruş daha zam gelmişti. Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG'ye 2 Kasım'da 49 kuruş daha zam gelmişti. Sonrasında 16 Kasım’da 25 kuruş, 20 Kasım'da 45 kuruş, 23 Kasım’da 19 kuruş, 25 Kasım'da 65 kuruş zam gelmişti.Bugünkü zamla birlikte kasım ayı içerisinde LPG'ye altıncı kez zam gelmiş oldu. Son iki ayda ise 8 zam yapıldı. Son zamla birlikte son iki ayda LPG’ye yapılan toplam zam 3,21 TL oldu. Bu zamla LPG, iki ay içerisinde yüzde 61,1 zamlanmış oldu.Sene başında 4 TL seviyesinde olan İstanbul Avrupa yakası LPG satış fiyatı, son zamla birlikte 8,46 TL oldu. LPG fiyatı bu zamla birlikte sene başından bu yana yüzde 111 artmış oldu.Buna göre sene başında İstanbul’da 50 TL’ye 12,5 litre otogaz alabilen bir tüketici, yarınki zamla birlikte 5,9 litre benzin alabilecek.