Hepsi birer birer kapanıyor: Şirketlerde iflas rekoru!

Ekonomik krizin tırmanmasıyla vatandaşın hayat pahalılığı karşısında geçim sıkıntısı giderek büyürken, şirketler de bu durum nedeniyle ayakta kalmakta zorlanıyor. Piyasadaki durgunluk ve ticaretin zayıflamasıyla birçok firma arka arkaya iflas etmeye başladı. Konkordatotakip.com'un Basın İlan Kurumu verileri de yılın ilk dört ayında konkordato başvuruları ve iflas kararlarında büyük artış olduğunu gözler önüne serdi.



İFLAS ORANI YARI YARIYA ARTTI



Sitenin verilerine göre; 2025 yılının ilk dört ayında 2024’ün aynı dönemine göre geçici mühlet kararı sayısı yüzde 145 artışla 782’ye, kesin mühlet kararı ise yüzde 287 artışla 526’ya yükseldi. Mali yapısı nedeniyle 333 şirketin konkordato talebi reddedilirken, geçen yıla göre artış yüzde 95 oldu. İflas kararı verilen şirket sayısı da yüzde 51.4’lük artışla 53’e çıktı.



Geride bıraktığımız nisan ayında 199 geçici mühlet, 136 kesin mühlet kararı verildi. Toplamda 87 şirketin konkordato ilan etme talebi reddedilirken, 10 şirket için ise iflas kararı verildi.