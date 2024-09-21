Samanyolu Haber /Gündem / Hepsi istifa etmişti: AKP'den 3 il için karar /21 Eylül 2024 00:42

Hepsi istifa etmişti: AKP'den 3 il için karar

AKP Nevşehir, Ağrı ve Çanakkale il başkanlıklarında görevden ayrılan isimler yerine yeni atamalar yapıldı. Karar parti tarafından resmen duyuruldu.

SHABER3.COM

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün, Ağrı İl Başkanlığına İlhami Yıldız ve Çanakkale İl Başkanlığına Ömer Faruk Göktürk'ün atandığı bildirildi.

Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

İSTİFA ETMİŞLERDİ

AKP Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve AKP Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, yaptıkları ayrı açıklamalarda görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Makas, yaptığı açıklamada, "5 yıldır büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevimi Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle tamamlamış bulunuyorum" demişti.

AKP Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör de, 26 Ocak 2023 tarihinden bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Orhan Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk ve belki de en önemli virajı olan önümüzdeki seçimler için 26.01.2023 tarihinden beri büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Ağrı İl Başkanlığı görevinden Genel Merkezimizin takdiri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile görevimi bırakıyorum" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hepsi istifa etmişti: AKP'den 3 il için karar Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:04:18