İstanbul Esenyurt'ta yasak olmasına rağmen açık olduğu öğrenilen kafeye yapılan polis baskını esnasında polis ile iş yeri sahibi arasında ilginç bir diyalog yaşandı.





"Burada 100'e yakın insan var. Polisin sokağa çıkma yasağı var. Yasak olmasına rağmen niçin açıksınız? sorusuna iş yeri sahibi, “Hepsi paket servis.” diyerek cevap verdi.





Yapılan incelemelerin akabinde kaçak düzenlenen doğum günü partisine katılan 54 kişiye toplam 170 bin TL para cezası kesildi. Kafe ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.