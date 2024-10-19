‘Hepsinin bir anda yükselmesi operasyon’: Alım satım farkının asıl sebebi bakın neymiş

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 991 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,35 yükselişle 20 bin 280 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5 bin 20 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,37 artarak 5 bin 89 liraya yükseldi.



Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kaybederek 34,2490 liraya, euro ise yüzde 0,77 azalışla 37,2260 liraya indi. BIST 100 endeksi, en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı.



ONS ALTIN FİYATINDA YENİ REKOR



Ons altın fiyatı ise Hafta başında gördüğü en düşük seviye olan 2628 dolardan bu sabah gördüğü yeni rekor seviye 2722 dolara kadar yükseldi. Böylece 3,58 oranında bir artış yaşandı.



İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN TAHMİNİ



Peki altın fiyatları ne olur? Altın fiyatları neden yükseldi? Altın fiyatları rekor kırarken Piyasa Uzmanı İslam Memiş sebepleri sıraladı: Memiş’e göre;



1- Amerika’da açıklanan veriler olumlu geldi ve piyasalar ABD Merkez Bankası Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağına kesin gözü ile bakmaya başladı.



2- İsrail’in Orta Doğu’daki saldırıları bölgesel gerilimi artırdı.



3- Altın-gümüş rasyosunda yükseliş gözlemlendi. Bu da altın fiyatlarını destekledi.



İslam Memiş ons altın için yıl sonuna kadar 2780 dolar rekor seviyesinin görülebileceğini de kaydetti.



MAKAS ARALIĞININ ASIL SEBEBİ BUYMUŞ!



Türkiye’de altın ithalatına getirilen kota uygulamasına dikkat çeken uzman isim, bu durumun içeride altın fiyatlarını yükselttiğini dile getirdi. 1 kilogram külçe altının işçilik eklenmiş hali ile 2500-3000 dolar arasında alındığını söyleyen Memiş, dünyaya kıyasla en pahalı altını almaya devam ettiğimizi söyledi. İkinci olarak ise bankalarda altın alış satış fiyatlarına yani makas aralığına dikkat çeken Memiş, “Alım satım yapmasınlar, TL’den başka enstrümana geçmesinler diye makas aralığını açık tutmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.



ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?



Bu fiyatlardan altın alımı yapmayı tavsiye etmeyen Memiş, “Eğer en az 1 yıl bekleyeceksen ve çok büyük cesaretin varsa git al. Ama bu fiyatlardan ben gram altın, ons altın almam. Çünkü kontrol mekanizması zor. Panik yapıyorlar. Piyasadaki sert dalgalanma ile bazı yatırımcılar refleksini kontrol edemiyor. Şimdi güzel bir operasyon yapıyorlar. Zirve seviyede altın fiyatları. Kâr satışlarını gördüğünüzde anlayacaksınız neyin ne olduğunu” dedi.



Bütün ekranların bu hafta yeşile döndüğünü belirten İslam Memiş, “Hepsinin bir anda yükselmesi operasyon fiyatlaması. O yüzden rahat olun. Ben sizi Aralık ayına hazırlıyorum. Aralık-Mart ayları arasında önümüzdeki 5 ay 5 maddeye sadık kalmak suretiyle önümüze bakacağız.”