Her 100 MHP’liden 36’sı ittifaktan memnun değil

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sencar, 24 Haziran’daki milletvekili seçiminde Cumhur İttifak’ına oy veren AKP ve MHP seçmenlerinin bugünkü tutumlarına dair yanıtları aktardı.





AKP’LİLERDE MEMNUNİYET DAHA FAZLA

Sonuçlarda, MHP’li seçmenlerin yüzde 64’ü AKP ile ittifaktan memnunken, her 100 MHP’liden 36’sı AKP’li birliktelikten rahatsız. AKP’li seçmenlerin ise memnuniyetinin yüzde 74 olduğu görüldü.





CHP’LİLER İYİ PARTİ’DEN ÇOK MEMNUN

Millet İttifakı seçmenlerinin de memnuniyet yanıtları dikkat çekti. CHP’li seçmenlerin yüzde 85’i İYİ Parti ile ittifaktan memnun olduğunu belirtti. İYİ Partili seçmenlerin de yüzde 75’inin ittifaktan memnun olduğu ifade edildi.





Saadet Partili seçmenlerin ise yüzde 52’si partisinin İYİ Parti ve CHP ile ittifakından yüzde 48’inin memnun olmadığı görüldü.



