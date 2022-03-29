Samanyolu Haber /Gündem / Her 3 soru önergesinden 1'i cevapsız /29 Mart 2022 21:28

Her 3 soru önergesinden 1'i cevapsız

AKP yönetimine yönelik olarak verilen soru önergelerinin ya cevapsız bırakılması ya da kapsamlı cevaplanmaması tepki çekti.

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Muhalefetin AKP yönetimine cevaplanması için verdiği sour önergelerinin ya cevapsız bırakılması ya da kapsamlı cevaplanmaması tepki çekti.

Konuyu gündeme getiren CHP Milletvekili Ali Keven, verilen her üç soru önergesinden birine cevap yok." dedi.

CHP'Lİ KEVEN TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Milletvekili Ali Keven, milletvekilleri tarafından bakanlara ve cumhurbaşkanı yardımcısına yöneltilen soru önergelerinin cevapsız bırakılmasına tepki gösterdi.

TBMM Başkanlığına sunulan ve ardından ilgili bakanlıklara gönderilen soru önergelerinin üçte birinin cevapsız bırakıldığını söyleyen Keven, önemli bölümünün de tek cümleyle veya internet adresi verilerek geçiştirildiğini kaydetti.

Keven, “27. dönem boyunca bakanlara ve cumhurbaşkanı yardımcısına verilen toplam 61 bin 212 soru önergesinden 21 bin 136’sına cevap gelmedi. Yani verilen her üç soru önergesinden birine cevap yok" dedi.
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