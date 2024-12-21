Samanyolu Haber /Gündem / Her aldığınız bal, bal olmayabilir! İşte sağlığınız için uzak durmanız gereken markalar... /21 Aralık 2024 15:19

Her aldığınız bal, bal olmayabilir! İşte sağlığınız için uzak durmanız gereken markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listelerine 35 yeni ürün daha eklendi. Listelerde 12 markanın ballarında taklit ve tağşiş tespit edildi. İşte sağlığınız için uzak durmanız gereken o markalar...

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'den Eda Narin'in haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ifşaları devam ediyor. 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 29; 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise 6 yeni ürün eklendi. 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde bal, zeytinyağı, kekik, yoğurt, kıyma ve kıymalı pide yer aldı.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde ise dana kaburga, dana sucuk, sumak, isot, ginseng ve portakal aromalı şekerleme ve kıymalı börek yer aldı.

İşte 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi:






İşte 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Her aldığınız bal, bal olmayabilir! İşte sağlığınız... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:44:02