Her an Türkiye'ye iade edilebilir!

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasında hakkında kırmızı bülten (yakalama kararı) çıkarılan Nuri Gökhan Bozkır’ın, Ukrayna’da sığınma talebinin reddine dair Yüksek Mahkeme’de yaptığı itiraz kabul edilmedi.

Ukrayna'nın başşehri Kiev'de 2019 yılı temmuz ayından beri adli kontrole tabi tutulan Bozkır’ın iade kararı alınmasının, itiraz ve üst başvuru yollarının tükenmesinin akabinde Türkiye’ye iade edilmek üzere gözaltına alınacağı iddia edildi.



ESKİ ÖZEL KUVVETLER PERSONELİNDEN SİLAH KAÇAKÇILIĞI İTİRAFI

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) görevli eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, 25 Kasım 2020'de ev hapsinde tutulduğu Ukrayna’da ülkenin önde gelen haber portallarından Strana’nın muhabiri Aleksander Sibirtsev’e özel mülakat vermişti.





Türkiye’den Asya ve Afrika’daki çatışmalı bölgelere büyük miktarda silah ve mühimmat tedarik ettiğini itiraf eden Nuri Gökhan Bozkır; 2007 yılında yurtdışındaki bağlantıları sayesinde ticarete başladığını ve Gürcistan, İran, Afganistan, Bosna Hersek ve Azerbaycan gibi silahlı çatışmaların olduğu ülkelere; ekipman, yiyecek ve insani yardım malzemeleri tedarik ettiğini söylemişti.





MİT GÖREVLİLERİNİN KONTROLÜNDE





Bozkır’ın müşterileri arasında Suriye’deki Türkmen aşiretleri de vardı. Bozkır, 2012’de Suriyeli ortağı ile, Türkmen gurupların saha komutanı Halil Harmid’e silah tedarik etmeye başladıklarını iddia etti.





Suriye’ye silah sevkiyatının Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlilerinin kontrolünde gerçekleştiğini aktaran Bozkır, “Suriye’ye önceleri, hafif silahlar ve mühimmat giderken daha sonra taşınabilir füze sistemleri, patlayıcılar ve ayrıca silah yedek parçaları götürüldü.” dedi.





Bozkır’ın arşivinde yer alan, silah sevkiyatına ilişkin fotoğraf ve videoların yanı sıra para dolu valizlerin görüntüleri de Strana’da yayınlandı.





“KATAR’DAN TÜRKİYE’YE 7 KONTEYNIR DOLAR GELDİ” İDDİASI





Konteynırların fotoğraflarını paylaşan ve gözümle görmesem inanmazdım diyen Bozkır, silahların paralarının, Katar üzerinden dolar olarak konteynırlarla, Türkiye’ye getirildiği 7 konteynır dolusu doların askeri üsse taşıdığını da iddia etti.





2012’den 2015’e kadar Doğu Avrupa ve Orta Asya’dan Türkiye adına resmi şekilde silah satın alan Bozkır, eski Varşova Paktı ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden gelen silahları Suriye’ye götürdü.





Bir sevkiyatın iki ila dört milyon dolar olduğunu öne süren Bozkır, silah tüccarlarına ödemelerin nakit olarak yapıldığını parayı yurtdışına büyük valiz ve çantalarla MİT yardımıyla çıkardıklarını belirtti.





Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, 2018’de Erdoğan’a yakın nüfuzlu işadamlarından birinden Ukrayna’dan Türkiye’ye silah ve askeri malzeme satışı için teklif geldiğini, teklifi kabul etmemesi üzerine isminin Hablemitoğlu davasına eklendiğini söyledi.



MİT TIRLARI DURDURULUNCA UKRAYNA’YA GELDİ





Silah taşıyan TIR’ların 7 Şubat 2014'te polis tarafından durdurması üzerine, MİT’in kendisinden acilen yurtdışına çıkmasını istediğini anlatan Bozkır, ismi veri tabanında işlenmeden iki saat önce adına Ukrayna’ya bir bilet alındığını ve havalimanına kadar da kendisine eşlik edildiğini belirtti.





Bozkır, kendisine MİT’in, “yakalanan mallarla ilgili tüm sorunlar çözülene kadar Ukraynalı eşi ve çocuğuyla yurtdışında kalması gerektiğini” söylediğini belirtti.





Ayrıca 2018’de Erdoğan’a yakın nüfuzlu işadamlarından birinin Ukrayna’dan Türkiye’ye silah ve askeri malzeme satışı için yaptığı teklifi kabul etmemesi üzerine Türk yetkililerin adını, (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastını şüphelisi olarak) Interpol’ün listesine koyduğunu öne sürdü.





"TÜRKİYE'DE CAN GÜVENLİĞİM YOK" DEMİŞTİ





Türkiye’ye iadesinin istendiğini, ancak Türkiye'de hapishanelerde kendisi gibi tehlikeli tanıkların “kalp krizi” sonucu öldüğünü, buna örnek olarak hapiste “ölen” eski bir subay arkadaşından bahsetti.





Bozkır kendisini MİT’in kaçırmasından endişe duyuyor bu nedenle, Ukrayna makamlarından ek koruma ve siyasi sığınma başvurusunda bulundu. Ancak Ukraynalı yetkililer bu konuda henüz bir karar almadı.





HEM İKTİDAR HEM MUHALEFETİN İSTEDİĞİ İSİM: BOZKIR





Türkiye’de iktidar ve muhalefetin ısrarla istediği, eski Özel Kuvvetler personeli Nuri Gökhan Bozkır’ın iadesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenkıy’den istemişti.





2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faili olduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nuri Gökhan Bozkır, 2019 yılı temmuz ayıhda Ukrayna’da gözaltına alınmıştı.





Yetkili mahkeme, eski Özel Kuvvetler personeli Bozkır hakkında geçici tedbir uygulayarak ev hapsi kararı vermişti.







Bu karar daha sonra gece 23:00 ila sabah 06:00 arasında evde olmak şeklinde hafifletilmişti.





Ukrayna kanunlarına göre bir şüpheli hakkında verilebilen ev hapsi kararının en fazla 6 ay sürebilecek olması sebebiyle mahkeme ev hapsi kararını son kez 18 Nisan 2020 tarihine kadar uzatmıştı.