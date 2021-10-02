Her ay 80 hekim ülkeden göçüyor

Koronavirüs pandemisi sürecinde artan hekimlerin sorunlarına hükümetin duyarsız kalması sonucu 8 binden fazla hekim istifa etti. İş yükü, bitmeyen mesailer, geçinmeye yetmeyen ücretler, riskli çalışma ortamları, şiddet gibi konularda hükümet hala bir adım atmış değil.





Yurtdışında çalışmak için bir yılda Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) iyi hal belgesi talep eden hekim sayısı binlere ulaştı. Hekimler taleplerinin karşılanması için yeni bir mücadele süreci başlattı, sloganları ise “Artık yeter! Emek bizim söz bizim!”





TTB, dün “Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul Tabip Odası’ndaki toplantıda, iktidarın sağlık politikaları ile halk sağlığı yok sayılırken, sağlık emekçilerinin haklarının giderek geriletildiği vurgulandı.





Pandemide de hak kayıplarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, “Eksik, yanlış, tutarsız uygulamaların, salgını değil algıyı yönetmeye çalışan başarısız politikaların bedelini ne yazık ki sağlıkçılar hayatlarıyla ödedi, ödemeye devam ediyor” dendi.





Hekimlerin kötü çalışma koşullarına dikkat çekilen açıklamada, “Uzun saatler kesintisiz fazla çalışma, sık nöbet tutma, yoğun iş yükü, şiddete maruz kalma, sağlık ortamlarının olağan hallerine dönüştü. 36 saat hastanelerden çıkamayan genç hekimler, mesai saati kavramı nedir bilmeyen uzmanlar var. Üstelik mesleğimizin güvencesizliğin en yaygın olduğu işkollarından biri haline getirildi. Baskı, mobbing, ayrımcılık, eşitsizlik, kayırmacılık alabildiğine yaygınlaştı” ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada sağlık çalışanlarını hedef alan şiddet olayları şu şekilde ifade edildi;





“Yalnızca 2020 yılında 12 bine yakın beyaz kod verilen sağlıkta şiddet olayı yaşandı. Resmi olmayan bilgilere göre 18 ayda 8 binin üzerinde hekim istifası olduğu birliğimize iletildi. Yurtdışında çalışmak için birliğimizden talep edilen iyi hal belgesi sayısı yılda 900’lere, 1000’lere ulaştı. Ayda yaklaşık 80 hekim bu ülkede hekimlik yapmak yerinde yurtdışında göçmen doktor olmayı tercih ediyor.”





Toplantıda, TTB’nin 81 ilden 6 bin 178 hekim ile gerçekleştirdiği anketin sonuçları da paylaşıldı. Buna göre, ankete katılan hekimlerin;





•Yüzde 45’inin aylık geliri yetmiyor,





•Yüzde 76’sı pandemi ek ödemesi almıyor,





•Yüzde 90’ı performansa dayalı ek ödeme sisteminin adaletsiz olduğunu düşünüyor,





•Yüzde 84’ü daha önce hasta veya yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığını belirtiyor,





•Yüzde 68’i çalışma şartlarının yoğunluğu nedeniyle hastalarıyla yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğini düşünüyor,





•Yüzde 72’si çalışma ortamının pandemi koşullarına uygun olmadığını düşünüyor.





Basın toplantısının sonunda Sağlık Bakanlığı'nın taleplere yanıt vermemesi halinde düzenlenecek bir yürüyüş ile Ankara'da bir araya gelineceği belirtildi.