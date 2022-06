Her bir sigaranın üzerine bakın ne yazacaklar

Sigara tüketimini azaltmak amacıyla Kanada'da yenir bir karar alındığı aktarıldı.





Dünyanın farklı noktalarda sigara kullanımını azaltmak için yeni önlemler alınırken Kanada'da ise her bir adet siganın üzerine ”Çektiğiniz her nefeste zehir var.” cümlesinin yazılmasına karar verildiği açıklandı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Paketlerin üzerindeki uyarıların yeterince etkili olmadığı düşünülen Kanada'da hükümet, her bir sigaranın üzerine mesaj yazılmasını zorunlu kılmayı planlıyor.





‘Çektiğiniz her nefeste zehir var’





Dünyada, 20 yıl önce başlatılan, her paketteki uyarı mesajı ve görsellerinin etkisini yitirdiğini düşünen yetkililer bu uygulamayı başlatan ilk ülke olacak.Dün basın toplantısı düzenleyen, akıl sağlığı ve bağımlılıktan sorumlu bakan Carolyn Bennett, paketlerdeki mesajlardan daha güçlü bir şey bulmaları gerektiğini düşünerek bu uygulamayı planladıklarını söyledi. Özellikle gençlerin sosyalleştikleri ortamlarda birbirlerinden sigara aldığını ve paketteki mesajı çoğunlukla görmediklerini ya da dikkatlerini çekmediğinin altını çizdi.Her sigaranın üzerinde, ”Çektiğiniz her nefeste zehir var” yazacak. Bunun yanı sıra, ”Sigara kanser yapar” benzeri, sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini içeren mesajlar da yer alacak.Deneme süreci bugün başladı. Hükümet, 2023’ün ikinci yarısında uygulamayı zorunlu kılmayı hedefliyor.Canada Kanser Derneği’nden Rob Cunningham, her sigaranın üzerinde uyarı yer almasının çok yerinde olacağını, ciddi anlamda fark yaratacağını vurguladı ve dünyada da uygulanacağını umduğunu söyledi: ”Paketlerdeki mesajları görmemek, görmezden gelmek kolay. Ancak bu uygulamada her nefeste içinize zehir çektiğinizi anımsayacaksınız.”