Ünlülerin her birine 100 bin TL ceza!

Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel ve Seda Akgül gibi ünlü isimlere sosyal medya hesaplarından "Koronavirüs'e karşı korur" gibi ifadeler kullanarak tanıttıkları 'No Attack' isimli ürün sebebiyle idari para cezası kesildi.





Sağlık Bakanlığı'nın ihtar mektubu yolladığı ünlüler, sosyal medya hesaplarından "sağlıklı olduğu" iddiasıyla çeşitli ürünler tanıtmaya devam ediyor.





Aralarında Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel, Seda Akgül gibi isimlerin olduğu ünlüler bu defa "No Attack" isimli bir ürünün tanıtımını yapıyor.





KORONAVİRÜS'E KARŞI KORUYOR MU?





Ticaret Bakanlığı Ticaret Kurulu Başkanlığı'nca ünlü isimlerle ilgili alınan gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlandı.





Karara göre ismi geçen ünlü isimlerin yaptıkları reklamlarda, "ürünün başta Covid-19 olmak üzere her türlü viral enfeksiyonlara karşı koruyucu bir özelliğe sahip olduğu izleniminin uyandırıldığı, hatta enfekte olunmuş olsa bile hastalığın iyileşmesine faydası olduğu" iddiasına yer verildiği, bütün bu iddiaların da yapılan bilimsel çalışmalarla doğrulanmış gibi bir algı oluşturulduğu" tespit edildi.





HER BİRİNE AYRI AYRI 100 BİN TL CEZA





Ünlülere, söz konusu ürünü "Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudunuzu virüslere karşı korur. Covid-19 dahil olmak üzere her türlü virüs kaynaklı enfeksiyonlara karşı korur." gibi ifadelerle tanıttıkları gerekçesiyle ayrı ayrı 104 bin 781'er TL idari para cezası kesildi.





"No Attack" isimli ürünü imal eden Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.'ye de ceza kesildi.





Bakanlığın açıkladığı kararda, ünlülerin söz konusu ürünü sağlık beyanı kullanarak sanki bir ilaç veya bir beşeri tıbbi ürün gibi tanıttıkları ve 'yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre takviye edici gıdalar için bu tür sağlık beyanlarının kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.





FAYDASI İSPAT EDİLMİŞ GİBİ REKLAM!





Kararda ayrıca 'her hangi bir ürüne ilişkin olarak her hangi bir sağlık beyanında bulunabilmesi için ilgili idari otoriteden (Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) izin alınması gerektiği vurgulandı.





Kullanılan beyanlar için ilgili otoriteden izin alınmadığından söz konusu beyanların doğruluğunun bilimsel olarak ispat edilmiş sayılamayacağı, dolayısıyla doğruluğu bilimsel olarak ispat edilmemiş bu beyanlarla tüketicilerin aldatılıp yanıltıldığı kaydedildi.





Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.için, Covid-19 salgını döneminde yayınlanması suretiyle, insanların bilgi ve tecrübe eksikliği ile korku ve endişelerinin istismar edilerek ticari rant elde edilmeye çalıştığı' değerlendirilmesi yapıldı.