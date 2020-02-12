Her evden sadece bir kişi çıkabilecek

Çin'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısının bini aştığını ve doğrulanmış vaka sayısının 42 binin üzerinde olduğunu belirten akademisyen Nurettin Akçay, Twitter hesabında Corona virüsü nedeniyle durumu kritik olan vaka sayısının 7 binin üzerinde olduğunu belirtti.







Ölenlerin yüzde 80’inin 60 yaşının üstünde ve yüzde 75’inin kronik ya da önemli bir hastalığının olduğunu ifade eden Akçay, Çin'de koronavirüsle ilgili hala belirsiz bir tablo bulunduğunu iddia etti.





Akçay ayrıca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Şangay'da Corona virüsüne karşı kart dağıtıldığını ve bu kartla artık her evden sadece bir kişinin dışarı çıkabileceğini belirtti.



