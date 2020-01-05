Hollanda'nın başşehri Amsterdam’ı ziyaret etmek isteyen turistler, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren konut maliyetinin yüzde 7’si oranındaki mevcut vergiye ilave olarak konakladıkları her gece için 3 euro daha ödemek mecburiyetinde kalacak.





Rezervasyonlarını Airbnb üzerinden yapan turistler her gece için yüzde 10 oranında eskiye göre daha fazla ödeme yapmak zorunda olacak.





ŞEHİR HALKI TURİSTLERDEN BUNALDI





1,1 milyon kişinin ikamet ettiği Amsterdam’a her yıl 17 milyon turist geliyor. Şehin idaresi son zamanlarda konuk çekme stratejisinden geri adım atarak, mevcut ziyaretçi sayısı ile baş etmeye çalışıyor.





Geçen yıla ait resmi belgelerden birinde, “Durumu kontrol altında tutmak için harekete geçmeliyiz. Bu yönü teşvik etmek yerine yönetimiyle ilgilenme zamanı geldi.” ifadeleri yer alıyor.