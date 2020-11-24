Her gün 1 milyon dolar dağıtacak!

Kısa video uygulaması Çinli TikTok ile rekabet etmeye çalışan Snapchat, "Spotlight" ismi verilen yeni bir uygulamayı kullanıcılarının beğenisine sundu.







Spotlight sayesinde platformun en çok beğenilen ve paylaşılan videoları bir araya getirilecek.





Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi tarafından yapılan açıklamada, en azından bu yılın sonuna kadar her gün en çok seyredilen Snap'leri üreten kullanıcılara 1 milyon dolar dağıtılacağı aktarıldı.





Böylece ilk defa bir sosyal medya şirketi gelirini kullanıcılarıyla bu kadar direkt bir şekilde paylaşmış olacak.





RAKİP MECRALARA KULLANICI KAPTIRMAMAK İÇİN...





Spotlight aynı zamanda kullanıcıların platformda paylaşılan içerikleri bulmaları açısından da yeni bir tecrübe sunacak.





Şirketin bu adımı atmasının en büyük sebeplerinden biri, Snapchat'te üretilen videoların daha çok TikTok ve YouTube gibi platformlarda popüler olması. Çünkü Snapchat'te kullanıcıların takipçi tabanını geliştirmesi imkânı daha kısıtlı.





TikTok'ta "sizin için seçilenler" kısmında kullanıcıların platformda üretilen diğer işleri bulması daha kolay.





Spotlight'ın diğer platformlardan farkı ise kullanıcıların içeriklerinin Spotlight'ta yayımlanmayı özellikle seçmesi gerekecek; aynı zamanda Spotlight'ta içeriği paylaşan kullanıcıların kimlikleri korunacak.







Şirket, böylece takipçi sayısı daha yüksek olan kullanıcıların avantajlı duruma geçmesini engellemek istiyor; her kullanıcı viral olmak için aynı oranda şansa sahip olacak.





Aynı zamanda Spotlight'ta yer alacak videolar moderatörler tarafından birtakım kurallar ve ilkeler açısından elendikten yayımlanacak.





SİYASİ İÇERİKLERE İZİN VERİLMEYECEK





Twitch ve YouTube gibi platformlar da içerik üreticileriyle gelir paylaşan programlara sahip. Ancak buralarda para kazanmak için belirli kuralların yerine getirilmesi ve belli oranda ünlü olunması gerekiyor.





BBC Türkçe'nin haberine göre Snapchat, günlük olarak 100 bin izlenmeyi aşan her videonun ödülden pay alacağını aktardı.





Şirket, üçüncü çeyrek bilançosuna dair rakamları açıklarken günlük 249 milyon kullanıcısının olduğunu belirtmişti.