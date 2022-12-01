Samanyolu Haber /Dünya / Her gün 100 Rus askeri teslim olmak için bu hattı arıyor /01 Aralık 2022 11:21

Her gün 100 Rus askeri teslim olmak için bu hattı arıyor

Rus askerlerinin teslim olmasını kolaylaştırmak için Ukrayna hükümeti tarafından kurulan bir telefon hattı, günde 100 civarında çağrı alıyor. Yaşamak İstiyorum adı verilen hat Eylül'de devreye girmişti.

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Bu hattı arayan veya yazışma uygulamaları üzerinden mesaj atan Rus askerleri, teslim olmaları için en iyi ve güvenli yöntemi ayarlayabiliyor.

Ukraynalı yetkililer bugüne kadar işgalci askerler ve onların aileleri de dahil olmak üzere 3 bin 500'den fazla kişinin bu hattı aradığını söylüyor.

Yetkililer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Herson'u kaybetmesinin ardından ilan ettiği seferberlikle birlikte hattı arayan kişilerin sayısında artış görüldüklerini aktarıyor.

BBC, bazı telefon görüşmelerinin ses kaydını dinledi.
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