Her gün 100 Rus askeri teslim olmak için bu hattı arıyor

Bu hattı arayan veya yazışma uygulamaları üzerinden mesaj atan Rus askerleri, teslim olmaları için en iyi ve güvenli yöntemi ayarlayabiliyor.



Ukraynalı yetkililer bugüne kadar işgalci askerler ve onların aileleri de dahil olmak üzere 3 bin 500'den fazla kişinin bu hattı aradığını söylüyor.



Yetkililer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Herson'u kaybetmesinin ardından ilan ettiği seferberlikle birlikte hattı arayan kişilerin sayısında artış görüldüklerini aktarıyor.



BBC, bazı telefon görüşmelerinin ses kaydını dinledi.