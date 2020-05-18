Her gün 11 milyon dolar kaybediyor

Yatırım şirketi VTB Capital, Türk Hava Yolları'na (THY) dair raporunda şirketin yolcu sayısının 2020 yılında yüzde 48 azalacağını dikkati çekti.





Şirket gelirleri ise yaklaşık yüzde 48 (yaklaşık 7 milyar dolar) azalacak.





VTB raporunda THY’nin akaryakıt fiyatlarındaki oynaklığa karşı daha önce yaptığı hedge işlemi (Fiyatlardaki muhtemel oynaklıklara karşı korunmak amacıyla yapılan finansal bir işlem) sebebiyle petrol fiyatlarındaki düşüşten yararlanamadığı belirtildi.





VTP Capital, şirketin 2020 genelinde 1 milyar dolar zarar edeceği tahmininde bulundu.